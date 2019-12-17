В Кремле назвали главное отличие Зеленского от Порошенко

Песков отметил, что определять разницу в курсе украинских политиков не в компетенции Москвы, однако ее трудно не заметить. По словам пресс-секретаря, если Порошенко начал войну в Донбассе, то главным обещанием Зеленского было ее закончить, сообщает Life.
"Один президент начинал войну, а, собственно, краеугольным камнем предвыборных обещаний нового президента было завершение войны. И мы надеемся, что все это будет реализовано", – заявил представитель Кремля.
Песков подчеркнул: главное – чтобы Украина выполняла обязательства по всему комплексу минских договоренностей.
Популярные темы форума
Читаю отзывы на взрослых сайтах и не понимаю мужчин.
Умер Юрий Лужков
Замуж за мусульманина
Переспала с сыном подруги.
Ненависть к родителям.
Романы кого вам нравятся больше - толстого или достоевского?
Зачем бедные плодятся?
Нужен совет.
Отморозок, я тебя ХОЧУ!!!
Покойница, это ты здесь воду мутишь про работу бабкой?