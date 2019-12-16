"Успеть до Нового года": вскрылось тайное желание Зеленского

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Топ новостей

Раскрыта причина гробового молчания семьи онкобольной Заворотнюк
Обратитесь к Порошенко: назван настоящий виновник позора Украины с туалетами
"Я детей не хотела": появление дочери не принесло счастья Ветлицкой
Попался на крючок: Путин и Меркель загнали Зеленского в ловушку
"Смерть будет мгновенной": проктолог поставил страшный диагноз извращенцу Панину
партнеры
Понедельник 16 декабря
Лента новостей
12:44
Бывший муж Климовой вышел в свет с новой женой-актрисой и маленькой дочкой
12:35
Под Новгородом мужчина зарезал знакомого и поджег его дом
12:34
"Я ничего никому не вылизываю": Розенбаум объяснил отсутствие собственного жилья
12:14
"Ты лучшая!": популярная певица свела народ с ума длинными ногами
12:01
"Как выжить": польза краткосрочного голодания
11:58
Стал известен самый загруженный день в московских аэропортах
11:40
"Смысла нет": Россия вышла из гонки с США
11:28
"Огромный **** натирает мне": Лолита сделала интимное признание
11:27
"Я боялась разочароваться": поклонница сообщила об истинных чувствах к Батрутдинову
11:24
Похитили 5 миллионов рублей: дерзкое ограбление в Подмосковье попало на видео
10:51
Пригожин пришел в ярость от скрытых Валерией шокирующих данных
10:41
"Не спал со мной днями и ночами": получившая титул звезда "Дома-2" обласкала супруга
10:38
Опубликовано видео общения Зеленского с российскими журналистами
10:33
Kusto Group и Tyson Foods построят в Казахстане современные агропромышленные мощности
10:31
Россиянка вошла в список самых заметных миллиардеров
10:18
Скончался на месте: в Москве иномарка сбила пенсионера
10:01
Названы главные конкуренты России по могуществу
10:00
Молодящуюся Ротару уличили в пластике
09:55
Сколько денег россияне тратят на еду
09:49
Дана Борисова бьется в истерике из-за потери своей девочки
09:33
Телеканал "Россия-1" оправдался после скандала с "Би-2"
09:24
"Бомба": полуголая 50-летняя Бондарчук показала идеальное тело
09:17
В московском ТЦ устроили поножовщину
09:05
Рубль ослабится: эксперты дали неутешительный прогноз
08:53
"Под строгим запретом": участник шоу "План Б" раскрыл правду о телепроекте
08:50
"Он меня избил": Ирина Лобачева разводится с молодым мужем
08:30
"Все на одно лицо": Алсу перепутали с Ольгой Бузовой
08:14
"Курица и Оладух": названа причина ненависти россиян к Асмус и Харламову
08:03
Есть пострадавшие: под Нижним Новгородом перевернулся автобус
06:47
Кудрявцева влезла в историю с похищением детей
03:34
Отощавшая Волочкова подверглась глумлению
01:07
"Я не был готов к этому": Боярский пришел в шок от женитьбы сына
00:28
Прямо перед приездом Путина: что случилось на Крымском мосту
23:08
"Я хочу быть на высшем пьедестале": Загитова заявила об амбициях после известия об уходе из спорта
20:03
"По-другому нельзя": Андрея Данилко отправили на "Евровидение-2020"
18:02
В Москве полицейские застрелили вооруженного неадекватного человека
17:44
В аэропорту Домодедово мужчина угрожал взорвать гранату на борту самолета
17:26
Знаменитая актриса скончалась от рака
17:07
Предложений очень много: оскандалившаяся Ротару оказалась нарасхват в России
16:11
Удовлетворить не получится: всплыли сенсационые данные о 70-летней Пугачевой
14:49
"Предает и продает": ухажер-обманщик довел Бузову до истерики
14:20
"Не обтекать же": оскорбленный Плющенко крепко приложил Тутберидзе
13:51
"Самый мерзлотный человек во вселенной": на Водонаеву вылили ушат помоев
12:53
"Какой смысл жить без кайфа?": Дайнеко рассказала о любви к плотским утехам
12:40
"Сколько времени ушло на операцию?": Галкин всполошил народ огромным размером
12:28
Разлучница Лопырева принялась поучать народ уму-разуму
11:48
Киркоров публично обласкал сексапильную Климову
11:15
Гузееву перестали узнавать после признания в алкогольной зависимости
10:52
"Почему он не женится?": безденежного сына Рыбина и Сенчуковой прилюдно распекли из-за молодой любовницы
10:19
Напуганная София Ротару окружила себя охраной перед выходом к россиянам
10:13
"Лег туда, куда приказала": известный артист откровенно о прихотях развратной Бледанс
08:21
"Няни помогают": Лазарев заставляет пятилетнего сына терпеть побои
06:08
Малахов силой упек наркозависимую Борисову в клинику
04:09
Зазнавшаяся Рудковская пожаловалась на поклонников за "дискриминацию"
02:07
Сэкономил на жене: Бондарчука отругали за кольцо для Паулины Андреевой
00:07
Ягудин в одних трусах поразил народ заплывом на катке (видео)
22:13
"Отменное знание": на Первом канале допустили нелепую ошибку в слове
20:10
"Одержимая мной сумасшедшая": Рынска в истерике от угрозы своей жизни
17:54
"С ума сходят": голая Успенская появилась на шоу Малахова в ванне с пеной
16:53
"Докатилась": сальная Волочкова появилась во рванье
16:40
"Шкура дохлая": подписчики набросились на Собчак за развратное фото
16:06
"Еду в Германию": Петросян в одиночестве сбежал от новой возлюбленной
15:21
"Ей тяжело": Тарасова встревожила словами об ушедшей Загитовой
14:25
О чем в детстве мечтали Валерия, Арбенина и другие знаменитости
13:40
"Да пребудет с ней ум": обеспокоенная мать Тимати молится за внучку
12:51
Больную аутизмом дочь Зейналовой заставили петь на сцене в одиночку
12:14
"Эти звери загасят ребенка": сын Тимати оказался под угрозой смерти
12:07
"Прислонился к печке и плакал": мать Преснякова раскрыла печальную тайну певца
11:28
"Никакого стыда": Галкин и Пугачева отвернули от себя народ
11:25
На Бали: Бузова и Батрудинов ошеломили избранников на шоу "План Б"
10:54
Шнуров обругал Гагарину за обращение с подопечными на шоу "Голос"
10:43
Заворотнюк перед параличом застали в святом месте
07:33
"Гомосексуалы все еще здесь": Киркоров показал симпатию к меньшинствам
06:11
Разведенка Ирина Шейк вывалила грудь перед красавцем-мужчиной
04:10
Онкобольную Заворотнюк побили после известия о параличе
02:11
Довели женщины: Глинников погряз в жуткой депрессии
00:25
"Пацан сказал – пацан сделал": Цискаридзе принял самое важное решение
22:00
"У меня все есть": Алина Загитова объявила о завершении карьеры после провала
21:28
"Ужасно выглядит": Сябитова ошеломила публику постаревшим видом
21:24
"Начала собирать на операцию": Брежнева призналась в страшном недуге
21:14
Пляж в Калифорнии покрылся ожившими пенисами
20:14
Названы самые экологически чистые регионы России
20:07
Что рыдающая миллионерша Батурина тайно положила в гроб Лужкова
19:52
Ученые выяснили настоящий срок жизни человека
19:46
"Что происходит?": сын Валерии после больницы вновь попал в аварию
18:45
Гагарина ошеломила публику методами воспитания двухлетней дочери
18:40
Скорость вымирания россиян идет на рекорд
18:37
"Начинаем с банана и заканчиваем ананасом": Панин вдохновил Шуру на сексуальные эксперименты
18:12
Удивительная Москва: хорошо ли вы знаете историю столичной экономики
18:08
Приложение года: мобильный банк МКБ получил "Премию Рунета"
18:01
Дед Мороз раскрыл россиянам тайну о Снегурочке
17:33
Снигирь рассказала о странной встрече в морге
17:31
"Дни.ру" дарят подарки: годовой запас колготок OMSA
17:23
Тушили вертолетами: крупный пожар на складе в Москве ликвидировали
17:08
"Он вернется": тяжелобольной Губин рвется на сцену
16:49
Вновь набравшему обороты Лещенко приходится работать из-за мизерной пенсии
16:44
Всплыли шокирующие детали романа Заворотнюк с любовником
16:40
Пьяная девушка-полицейский с Урала слила в Сеть вызывающие фото в форме
16:40
Как Москва стала большой школой
16:36
Ратаковски возбудила народ эротичным снимком
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В аэропорту Домодедово мужчина угрожал взорвать гранату на борту самолета
В Москве полицейские застрелили вооруженного неадекватного человека
Володин предостерег Японию от пересмотров Второй мировой
Заворотнюк перед параличом застали в святом месте
Шнуров обругал Гагарину за обращение с подопечными на шоу "Голос"
На Бали: Бузова и Батрудинов ошеломили избранников на шоу "План Б"
Политика

"Успеть до Нового года": вскрылось тайное желание Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
В Сети объяснили исчезновение помощника президента Украины Андрея Ермака из поля зрения журналистов тем, что тот занят выполнением тайного желания главы государства. Сообщается, что Владимир Зеленский хочет успеть сделать это до Нового года.
прочитано 88 раз

Исчезновение Андрея Ермака из информационного поля дало повод некоторым украинским журналистам заподозрить чиновника в потере позиций. Дескать, тот утратил свое влияние на Владимира Зеленского и был вынужден уйти "с глаз долой".

ПО ТЕМЕ

Порошенко заставляет Зеленского идти на серьезные уступки Путину

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Однако телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свои источники в офисе президента Украины эту информацию опровергли. Они отметили, что Андрей Ермак по-прежнему ценим своим начальником. Его же отсутствие связывают с отпуском. Эту информацию уточнил, со ссылкой уже на собственные источники в ОП, телеграм-канал "Легитимный".

Там подтвердили, что помощник украинского лидера сохранил свои позиции. Более того, прямо сейчас он занят двумя вопросами, оба из которых можно расценивать в качестве тайных заданий от президента Украины. "Первый (основной) – это подготовить и произвести обмен пленными до Нового Года", – говорится в сообщении.

"Это огромное желание Зеленского провести "новогодний обмен", – уточнили авторы телеграм-канала. Второй вопрос, по их сведениям, также связан с происходящим в Донбассе и заключается в официальном предоставлении трех предполагаемых точек для разведения вооружения.

Напомним, новости Донбасса перестали напоминать сводки с фронта в преддверии переговоров лидеров стран нормандской четверки, которые прошли 9 декабря в Париже. Однако многие сомневаются, что украинской стороне удастся долго продержаться без провокаций и обстрелов мирного населения региона.

Автор: 16 декабря 2019, 12:30

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Песков озвучил главные разногласия Путина и Зеленского
Виновен: суд огласил приговор Петру Порошенко
Коснется каждого: Лукашенко дали сутки на принятие рокового решения
"Утопит в крови": украинцы пытаются докричаться до глухого Зеленского

Шоу-бизнес

"Я ничего никому не вылизываю": Розенбаум объяснил отсутствие собственного жилья
Округлившийся живот Подольской вызвал подозрения
"Огромный **** натирает мне": Лолита сделала интимное признание
"Я боялась разочароваться": поклонница сообщила об истинных чувствах к Батрутдинову

Проишествия

Бушующее пламя на Алтае лишило жизни четверых детей (видео)
Обнародована причина возгорания на крейсере "Адмирал Кузнецов"
Жестокое избиение депутата сняли на видео
Трампу доложили о жуткой бойне

Lifestyle

Срочно: Сафронов умер во время похорон Лужкова
В Сети появился новый тизер скандального сериала "Содержанки"
"Устал от вранья": Добронравов раскрыл судьбу сериала "Сваты"
"Чувствую себя беззащитной": героиня рассказала о книге "Я – Сания"
Шоу-бизнес

"Лег туда, куда приказала": известный артист откровенно о прихотях развратной Бледанс

Актер остался в восторге от действий звезды
Шоу-бизнес

"Курица и Оладух": названа причина ненависти россиян к Асмус и Харламову

Отношения звездной пары разложили по полочкам
Шоу-бизнес

"Бомба": полуголая 50-летняя Бондарчук показала идеальное тело

Модель разделась перед камерой
Шоу-бизнес

Разлучница Лопырева принялась поучать народ уму-разуму

Модель отдыхает на Мальдивах

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп совместимости с мужчиной-Овном
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"У меня все есть": Алина Загитова объявила о завершении карьеры после провала
Овечкин сбил с ног судью во время матча (видео)
"Верх наглости": россияне объявили бойкот после отстранения от Олимпиады
"Ей тяжело": Тарасова встревожила словами об ушедшей Загитовой

Регионы

"Власти скрывают правду": люди в шоке от последствий запуска Крымского моста
Есть риски: названа неожиданная причина закрытия Крымского моста
Странная вспышка напугала жителей Алтая (видео)
Жуткие подробности убийства экс-главы города в Кузбассе
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru