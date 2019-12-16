"Успеть до Нового года": вскрылось тайное желание Зеленского

Исчезновение Андрея Ермака из информационного поля дало повод некоторым украинским журналистам заподозрить чиновника в потере позиций. Дескать, тот утратил свое влияние на Владимира Зеленского и был вынужден уйти "с глаз долой".
Однако телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свои источники в офисе президента Украины эту информацию опровергли. Они отметили, что Андрей Ермак по-прежнему ценим своим начальником. Его же отсутствие связывают с отпуском. Эту информацию уточнил, со ссылкой уже на собственные источники в ОП, телеграм-канал "Легитимный".
Там подтвердили, что помощник украинского лидера сохранил свои позиции. Более того, прямо сейчас он занят двумя вопросами, оба из которых можно расценивать в качестве тайных заданий от президента Украины. "Первый (основной) – это подготовить и произвести обмен пленными до Нового Года", – говорится в сообщении.
В общих чертах становится понятно. Перемирие. Точечное разведение, полное укра не может устроить. Возможно будет какой-то обмен пленными, рождественский например. Переговоры по газу продолжатся. И тд.— Уругвайская разведка (@Urgv_razvedka) December 9, 2019
То есть шажки будут сделаны, но небольшие. В целом пат продолжится. Ожидаемо..
"Это огромное желание Зеленского провести "новогодний обмен", – уточнили авторы телеграм-канала. Второй вопрос, по их сведениям, также связан с происходящим в Донбассе и заключается в официальном предоставлении трех предполагаемых точек для разведения вооружения.
Напомним, новости Донбасса перестали напоминать сводки с фронта в преддверии переговоров лидеров стран нормандской четверки, которые прошли 9 декабря в Париже. Однако многие сомневаются, что украинской стороне удастся долго продержаться без провокаций и обстрелов мирного населения региона.
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