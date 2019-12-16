"Успеть до Нового года": вскрылось тайное желание Зеленского

В Сети объяснили исчезновение помощника президента Украины Андрея Ермака из поля зрения журналистов тем, что тот занят выполнением тайного желания главы государства. Сообщается, что Владимир Зеленский хочет успеть сделать это до Нового года.

Исчезновение Андрея Ермака из информационного поля дало повод некоторым украинским журналистам заподозрить чиновника в потере позиций. Дескать, тот утратил свое влияние на Владимира Зеленского и был вынужден уйти "с глаз долой".

Однако телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свои источники в офисе президента Украины эту информацию опровергли. Они отметили, что Андрей Ермак по-прежнему ценим своим начальником. Его же отсутствие связывают с отпуском. Эту информацию уточнил, со ссылкой уже на собственные источники в ОП, телеграм-канал "Легитимный".

Там подтвердили, что помощник украинского лидера сохранил свои позиции. Более того, прямо сейчас он занят двумя вопросами, оба из которых можно расценивать в качестве тайных заданий от президента Украины. "Первый (основной) – это подготовить и произвести обмен пленными до Нового Года", – говорится в сообщении.

В общих чертах становится понятно. Перемирие. Точечное разведение, полное укра не может устроить. Возможно будет какой-то обмен пленными, рождественский например. Переговоры по газу продолжатся. И тд.

То есть шажки будут сделаны, но небольшие. В целом пат продолжится. Ожидаемо.. — Уругвайская разведка (@Urgv_razvedka) December 9, 2019

"Это огромное желание Зеленского провести "новогодний обмен", – уточнили авторы телеграм-канала. Второй вопрос, по их сведениям, также связан с происходящим в Донбассе и заключается в официальном предоставлении трех предполагаемых точек для разведения вооружения.

Напомним, новости Донбасса перестали напоминать сводки с фронта в преддверии переговоров лидеров стран нормандской четверки, которые прошли 9 декабря в Париже. Однако многие сомневаются, что украинской стороне удастся долго продержаться без провокаций и обстрелов мирного населения региона.