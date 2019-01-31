Одряхлевший Порошенко начал копировать Гитлера

Петр Порошенко за пять лет президентства построил на Украине аналог Третьего рейха. Свободы подавляются, несогласных бросают за решетку, а самых опасных физически устраняют. По мнению философа Сергея Дацюка, украинский лидер "старый и усталый", а это значит, что в следующий президентский срок он попытается укрепить режим и обрубить на корню любые попытки его реформировать.



Социологические опросы говорят о высоком уровне недоверия ко всем институтам украинской власти, заявил в эфире телеканала "Эспрессо TV" философ Сергей Дацюк. По его мнению, пришло время для изменения политической структуры и модернизации Конституции страны.

Эксперт выразил сожаление, что президент Порошенко не поднимает этот вопрос. Современная Украина, отметил Дацюк, стоит перед сложным выбором - стабилизация или изменения. В этом контексте философ вспомнил о недавних словах президента, который заявил, что Киеву нужен "холодный мир" с Москвой.

"В Третьем рейхе была теория вечного льда. Чтобы разморозить его, нужен Гитлер и его рейх. Мне кажется, Порошенко идет тем же путем и пытается заморозить любые изменения, в том числе в институтах власти", - витиевато изъяснился философ.

Когда Порошенко говорил, что Украине нужен "холодный мир", имел ли он ввиду растущие тарифы на отопление? #юмор #квн — Богдан Миронов (@mironovbv) 31 января 2019 г.

По его словам, нынешняя власть предлагает украинцам еще пять лет ничего не менять. "Это зацементированная стабильность, в которой фактически будут продолжаться коррупция и прочие проблемы", – сказал Дацюк.

Во многом отсутствие позитивных перемен эксперт связывает с личностью Порошенко, которого называет старым и усталым. Украинский лидер не хочет "резких шагов" и делает ставку на "замороженную стабилизацию".

Выборы президента Украины – 2019 пройдут в конце марта. О выдвижении на второй срок Петр Порошенко объявил в ходе недавнего съезда своих сторонников в Киеве. Глава государства пообещал продолжать курс на вступление страны в НАТО и Евросоюз.

Социологи по-разному оценивают рейтинг Порошенко. Кто-то утверждает, что за главу государства готовы проголосовать 12% украинцев, другие говорят о 17%, а третьи уверяют, что реальный уровень поддержки президента – ниже 10%.