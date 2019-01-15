Карты раскрыты: Порошенко призвал к войне до победного конца

Петр Порошенко призвал соотечественников не верить обещаниям о скором мире в Донбассе. Это означает только одно – президент Украины настроен на войну до победного конца.

Все помнят, как после прихода к власти Петр Порошенко обещал закончить войну на юго-востоке Украины за две недели, расправившись с ополченцами в ДНР и ЛНР. Но что-то пошло не так и война затянулась вот уже почти на пять лет.

Не проходит и недели, чтобы жители Донбасса не просыпались от взрывов бомб рядом со своими домами. Мало того, за эти годы стерты с лица земли несколько деревень на линии разграничения сторон, разрушены многоэтажные дома на окраине Донецка, погибли сотни мирных людей.

При этом украинская власть палец о палец не ударила для того, чтобы хотя бы начать переговоры с руководителями непризнанных республик, а уж про выполнение минских соглашений в Киеве даже не вспоминают. Перекладывая ответственность на Россию, которая не является стороной конфликта, Петр Порошенко забывает, что отвечать за убитых и покалеченных от его снарядов детей и стариков придется ему лично.

Но, видимо, не это беспокоит лидера Незалежной, сегодня он призвал не верить обещаниям украинских политиков об установлении скорейшего мира в Донбассе, потому что они могут принести Украине лишь поражение и капитуляцию.





"Сейчас кое-кто обещает, что немедленно принесет мир. Мир не зависит от украинских политиков. Они могут принести лишь поражение, только капитуляцию, только сдачу Украины", – сказал Порошенко.

Складывается довольно парадоксальная ситуация. Выдвигая свою кандидатуру на прошлых президентских выборах, Порошенко обещал мир на земле Украины, а сейчас, за два с половиной месяца до голосования фактически призывает к войне и затыкает рот кандидатам в президенты, которые ратуют за прекращение гражданской междоусобицы в Донбассе.





Стоит отметить, правда, что Петр Порошенко еще не объявил о своем участии в выборах, но это абсолютно не влияет на осмысление сказанного им. Сейчас-то он занимает пост президента, а значит говорит как глава государства, а не какой-то заштатный политик или чиновник.

После таких воинственных заявлений президенту вряд ли можно рассчитывать на поддержку со стороны электората, так как рядовые украинцы чрезвычайно устали и от войны, и от того, что в целом происходит в стране.





За пять лет правления Порошенко удалось сделать то, чего не смогли воплотить в жизнь его предшественники (хотя тоже очень старались): развязать войну в своей стране, вдрызг разругаться с Россией, набрать и разворовать миллиарды долларов кредитов, повысить цены и тарифы на все, выжить из страны три миллиона граждан, а оставшихся довести до полуголодного состояния, разрушить промышленность и снять с власти все социальные обязательства.

Как ни странно, но рейтинг Петра Порошенко, который сейчас колеблется вокруг 10%, зачем-то пытается поднять лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Она считает, что во втором туре президентских выборов будет бороться именно с действующим президентом, а не комиком Владимиром Зеленским, который по всем соцопросам занимает второе место после оранжевой принцессы.





Напомним, что 31 декабря 2018 года на Украине началась избирательная кампания. О своем намерении участвовать в выборах президента, намеченных на 31 марта, уже заявили Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский и бывший вице-премьер страны Юрий Бойко.