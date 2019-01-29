Порошенко идет на крайние меры ради победы на выборах

Президент Украины Петр Порошенко вертится как уж на сковородке. До выборов главы государства осталось два месяца, а рейтинг у лидера Незалежной – без слез не взглянешь. Что делать в такой, казалось бы, безвыходной ситуации? Однако Порошенко нашел решение.



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