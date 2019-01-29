Порошенко идет на крайние меры ради победы на выборах
Эксперты отмечали, что для поднятия рейтинга лидер Незалежной будет делать самые нереалистичные обещания. И несмотря на пятилетку лапши на ушах, украинцы готовы голосовать за главу государства, на счету которого гражданская война и обнищание значительной части населения. Во всяком случае, окружение Порошенко надеется, что люди доверятся ему по принципу меньшего из зол.
Для переизбрания лидер Незалежной готов сменить пластинку. Если раньше Порошенко говорил о "российской агрессии", необходимости укрепления армии и "национальной идентичности", то теперь акцент в речах президента будет сделан на социальной сфере, реформе экономики и госсектора, заявил его соратник, журналист Юрий Бутусов.
"На многочисленных встречах в Центральной Украине в рамках томос-тура избиратели хотели говорить не о вере, а о маленьких пенсиях, высоких тарифах на газ, нехватку рабочих мест. Поэтому на Банковой решили сменить повестку", – написал он на своей странице в Facebook.
Ожидается, что Порошенко объявит о своем участии в президентской гонке 29 января в Киеве. Глава государства идет на выборы как самовыдвиженец.
Выборы президента Украины – 2019 состоятся в конце марта. Социологические исследования дают разные оценки электоральных предпочтений украинцев.
Институт анализа и прогнозирования вместе с Киевским пресс-клубом отдает пальму первенства Юлии Тимошенко – за нее готовы проголосовать более 20% избирателей. На втором месте расположился юморист Владимир Зеленский с 12,5%. Петр Порошенко с 11,9% находится на третьей строчке.
Украинский Национальный социологический центр имени Драгоманова ставит лидера Незалежной на вторую строчку в рейтинге с 17,1%. Первое место, впрочем, осталось без изменений – пальму первенства держит "оранжевая принцесса". Однако разрыв между Тимошенко и Порошенко, по данным социологов из Центра Драгоманова, находится в пределах статистической погрешности – 0,3%.
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