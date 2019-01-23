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Политика

Объявлено о тяжелой болезни поседевшего Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Диссоциативное расстройство (раздвоение) личности – очень серьезная болезнь.  Это психическое расстройство, при котором человек ощущает себя то одной, то другой персоной. Именно такой диагноз поставили президенту Украины Петру Порошенко
прочитано 500 раз

Глава государства периодически делает взаимоисключающие заявления, путает одно с другим. Порошенко давно обвиняют в непоследовательности, а его странное поведение во время публичных выступлений уже стало притчей во языцех.  

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Есть вопросы и к внешнему виду украинского президента. За последние годы он похудел, под глазами появились огромные мешки, лицо осунулось. Но самое заметное изменение – седина. Темная, густая шевелюра за последние годы стала белой.  

Критики Порошенко уверены: с лидером Незалежной что-то не так. Политолог Владимир Корнилов проанализировал поведение президента и его высказывания и пришел к выводу – глава государства страдает раздвоением сознания. 

Такой вывод эксперт сделал после того, как Порошенко в очередной раз продемонстрировал свои "глубокие" исторические познания. Лидер Незалежной ранее вспомнил об объединении Украинской народной республики Западно-Украинской народной республики в 1919 году в единое государство.  

"Порошенко демонстрировал раздвоение сознания, говоря, что это день объединения, но при этом не смогли объединиться. Сам праздник – ни что иное, как демонстрация этого раздвоения (сознания. – Прим.ред.)", – цитирует Корнилова ФАН

Политолог напомнил, что Западно-Украинская народная республика вообще ничего не контролировала. При этом эксперт напомнил, что современная Украина мнит себя правопреемником Украины советской, которая и "выперла" УНР. "Она попросту не признала это объединения и победила петлюровцев", – сказал аналитик. 

Украинская народная республика возникла в ноябре 1917 года после Октябрьского переворота в России. В январе 1918 года IV Универсалом Центральной рады она провозгласила независимость.  

Напомним, Петр Порошенко готовится вступить в предвыборную гонку, которая началась в конце декабря. Выборы президента Украины 2019 пройдут в марте 2019 года. Пока шансы на победу у лидера Незалежной крайне невысокие, его рейтинг упал ниже 10%.


Автор: Иван Поляков23 января 2019, 10:11
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