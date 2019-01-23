Объявлено о тяжелой болезни поседевшего Порошенко

Глава государства периодически делает взаимоисключающие заявления, путает одно с другим. Порошенко давно обвиняют в непоследовательности, а его странное поведение во время публичных выступлений уже стало притчей во языцех.

Есть вопросы и к внешнему виду украинского президента. За последние годы он похудел, под глазами появились огромные мешки, лицо осунулось. Но самое заметное изменение – седина. Темная, густая шевелюра за последние годы стала белой.

Критики Порошенко уверены: с лидером Незалежной что-то не так. Политолог Владимир Корнилов проанализировал поведение президента и его высказывания и пришел к выводу – глава государства страдает раздвоением сознания.

Такой вывод эксперт сделал после того, как Порошенко в очередной раз продемонстрировал свои "глубокие" исторические познания. Лидер Незалежной ранее вспомнил об объединении Украинской народной республики Западно-Украинской народной республики в 1919 году в единое государство.

Даа, тяжела ноша убийцы, казнокрада и раскольника.. pic.twitter.com/Pw7cXZfww0 — Константин Симонов (@ich_Mitra) 23 января 2019 г.

"Порошенко демонстрировал раздвоение сознания, говоря, что это день объединения, но при этом не смогли объединиться. Сам праздник – ни что иное, как демонстрация этого раздвоения (сознания. – Прим.ред.)", – цитирует Корнилова ФАН.



Политолог напомнил, что Западно-Украинская народная республика вообще ничего не контролировала. При этом эксперт напомнил, что современная Украина мнит себя правопреемником Украины советской, которая и "выперла" УНР. "Она попросту не признала это объединения и победила петлюровцев", – сказал аналитик.

Украинская народная республика возникла в ноябре 1917 года после Октябрьского переворота в России. В январе 1918 года IV Универсалом Центральной рады она провозгласила независимость.

Напомним, Петр Порошенко готовится вступить в предвыборную гонку, которая началась в конце декабря. Выборы президента Украины 2019 пройдут в марте 2019 года. Пока шансы на победу у лидера Незалежной крайне невысокие, его рейтинг упал ниже 10%.