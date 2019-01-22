Покинувшего Украину Порошенко жестко унизили на Западе

Израиль – удивительная страна. Геополитически она является частью западного мира, но при этом в ней сильны позиции православной церкви. Встретиться с иерархами Иерусалимского патриархата прибыл президент Украины Петр Порошенко. Однако патриарх Феофил с лидером Незалежной общаться не стал.



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