Покинувшего Украину Порошенко жестко унизили на Западе
Встреча Порошенко с Его Святейшеством планировалась, однако по каким-то причинам Феофил III встречаться с украинским лидером не стал. Иерусалимского патриарха представлял его заместитель. "Президент передал все месседжи патриарху Иерусалимскому Феофилу III и получил поддержку от Иерусалимской церкви", – цитирует "Интерфакс-Украина" источник в делегации Незалежной.
Порошенко не удержался от того, чтобы вновь напомнить о получении украинской православной церковью томоса об автокефалии. Это событие лидер Незалежной поставил в один ряд с Крещением Руси и назвал его актом духовной независимости.
Затем Порошенко направился в храм Гроба Господнего, где, как сообщает пресс-служба украинского лидера, совершил молебен за "прекращение российской агрессии". После этого президент направился к Стене Плача и присоединился к молитве за благополучие Украины и Израиля.
Что касается патриарха Феофила III, как сообщают источники в религиозных кругах, из-за серьезных проблем со здоровьем он находится в больнице. Впрочем, не исключено, что он просто не захотел встречаться с Порошенко, виновным в церковном расколе на Украине.
Єрусалимський патріархат відіграє важливу історичну роль у збереженні святих місць та зміцненні авторитету християнської церкви по всьому світу. Мав за честь зустрітися з Генеральним секретарем Єрусалимського патріархату, архієпископом Аристархом. pic.twitter.com/8lrU7pNYgl— Петро Порошенко (@poroshenko) 21 января 2019 г.
В конце прошлого года в Киеве состоялся церковный собор, где было объявлено о создании новой структуры – Православной церкви Украины (ПЦУ). В Москве ее не признали, назвав раскольнической. В начале января Киев получил от Константинопольского патриарха томос об автокефалии ПЦУ.
По мнению президента России Владимира Путина, Петр Порошенко пытается сохранить власть и ради политических амбиций жертвует религиозным миром на Украине. В Киеве не могут не понимать, что попытки загнать верующих в чужой храм приведут к серьезным последствиям, подчеркнул российский лидер.
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