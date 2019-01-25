Ослабленному Порошенко приготовили сокрушительный удар

Петр Порошенко собирается баллотироваться на второй президентский срок. Однако планам главы государства может помешать мэр Киева Виталий Кличко. Журналисты углядели в поведении бывшего боксеры признаки внимания к главной сопернице лидера Незалежной – Юлии Тимошенко.



прочитано 274 раза