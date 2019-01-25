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Политика

Ослабленному Порошенко приготовили сокрушительный удар

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Петр Порошенко собирается баллотироваться на второй президентский срок. Однако планам главы государства может помешать мэр Киева Виталий Кличко. Журналисты углядели в поведении бывшего боксеры признаки внимания к главной сопернице лидера Незалежной – Юлии Тимошенко. 
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На международном экономическом форуме в швейцарском Давосе Кличко сидел за одним столом и обнимался с Тимошенко и с другим кандидатом в президенты – бывшим министром обороны Анатолием Гриценко, пишет в своем блоге киевский журналист Евгений Куксин. Порошенко же находился за другим столом. 

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"Обнимашки Кличко и Тимошенко представлены в целом не просто так", – заявил журналист. 

Это означает, что украинская элита отворачивается от Порошенко и делает ставку на Тимошенко, предположил Куксин. Он напомнил, что Кличко, помимо руководства Киевом, возглавляет центральный совет партии "Блок Петра Порошенко".  

Журналист уверен, что для украинской элиты главное сейчас – сохранение денежных потоков и теплых мест в высоких кабинетах, поэтому сейчас она на поклон к Тимошенко. "Лучше сейчас прогнуться, а потом снова доить столицу, - резюмировал Куксин.  

Виталий Кличко. Фото: www.globallookpress.com

Выборы президента Украины 2019 пройдут в конце марта. Судя по последним соцопросам, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко в президентской гонке идут почти вровень. За "оранжевую принцессу" готовы проголосовать 17,4% идущих на выборы, за президента – 17,1%.  

Глава государства официально о намерении идти на второй срок пока не заявлял. Влиятельное издание "Украинская правда" сообщает, что выдвижение Порошенко состоится 29 января в Международном выставочном центре в Киеве. Он будет идти не от своей партии, а как самостоятельная фигура.


Автор: Иван Поляков25 января 2019, 18:09
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