Ослабленному Порошенко приготовили сокрушительный удар
На международном экономическом форуме в швейцарском Давосе Кличко сидел за одним столом и обнимался с Тимошенко и с другим кандидатом в президенты – бывшим министром обороны Анатолием Гриценко, пишет в своем блоге киевский журналист Евгений Куксин. Порошенко же находился за другим столом.
"Обнимашки Кличко и Тимошенко представлены в целом не просто так", – заявил журналист.
Это означает, что украинская элита отворачивается от Порошенко и делает ставку на Тимошенко, предположил Куксин. Он напомнил, что Кличко, помимо руководства Киевом, возглавляет центральный совет партии "Блок Петра Порошенко".
Журналист уверен, что для украинской элиты главное сейчас – сохранение денежных потоков и теплых мест в высоких кабинетах, поэтому сейчас она на поклон к Тимошенко. "Лучше сейчас прогнуться, а потом снова доить столицу, - резюмировал Куксин.
Выборы президента Украины 2019 пройдут в конце марта. Судя по последним соцопросам, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко в президентской гонке идут почти вровень. За "оранжевую принцессу" готовы проголосовать 17,4% идущих на выборы, за президента – 17,1%.
Глава государства официально о намерении идти на второй срок пока не заявлял. Влиятельное издание "Украинская правда" сообщает, что выдвижение Порошенко состоится 29 января в Международном выставочном центре в Киеве. Он будет идти не от своей партии, а как самостоятельная фигура.
Новый выпуск зрители смогут увидеть совсем скоро
У актера разрыв аорты
Артист сделал громкое заявление
Певица похвасталась идеальными отношениями с мужем