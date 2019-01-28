"Наглая рожа": известный политик крепко врезал Порошенко

Нынешнее руководство Украины во главе с Петром Порошенко – настоящие захватчики, которые грабят и уничтожают страну. С таким резким заявлением выступил депутат Верховной рады, лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович. По его словам, "наглые рожи" не стесняются нарушать закон и прикрываться патриотизмом.

прочитано 7036 раз В интервью телеканала "Украина" парламентарий заявил, что "видит все последствия" захвата страны. "Может, это инопланетяне какие-то под видом людей, я не знаю, но она захвачена", – сказал депутат. ПО ТЕМЕ Ослабленному Порошенко приготовили сокрушительный удар Сбежавшего от жены Порошенко облили грязью Сюжеты Новости Украины Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины По его словам, украинское руководство во главе с президентом Порошенко убивает экономику, заставляет молодежь уезжать за границу, ссорится с соседними странами. "Наглые рожи" нарушают законы и прикрываются патриотизмом, заявил Рабинович. "Как же такое могло произойти?" – сокрушается депутат. Несмотря на все беды, которые произошли с Украиной за последние пять лет, граждане Незалежной, кажется, не прочь в очередной раз довериться Петру Порошенко. По последним социологическим опросам, главу государства поддерживает 17,1% из тех, кто собрался идти на выборы. Это лишь на 0,3% меньше, чем у лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Пока "оранжевая принцесса" лидирует в предвыборной гонке, но до голосования еще два месяца – время вырваться вперед у Порошенко достаточно. К тому же в его арсенале – административный ресурс и все возможности для очередной провокации. Эксперты не исключают, что лидер Незалежной может пойти на новое обострение в районе Керченского пролива или в Донбассе.

Несмотря на то, что побороться за пост президента намерены около 20 человек, среди которых популярный комик Владимир Зеленский, аналитики практически единогласно утверждают, что главная борьба развернется между Порошенко и Тимошенко. Между тем наблюдатели подмечают, что некоторые политики, приближенные к Порошенко, начали оказывать внимание его злейшей сопернице. Так, киевский журналист Евгений Куксин отметил, что на международном экономическом форуме в Давосе с Тимошенко миндальничал мэр украинской столицы Виталий Кличко. Это значит, что элита Незалежной отворачивается от Порошенко и делает ставку на Тимошенко, предположил Куксин.



28 января 2019, 12:51 Автор: Иван Поляков

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