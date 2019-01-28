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Политика

Шантажиста Лукашенко жестко унизили в Киеве

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не прочь примерить на себя лавры миротворца и разместить своих военных в Донбассе. На Украине к такой идее отнеслись без восторга. Несмотря на теплые отношения Батьки с главой Незалежной Петром Порошенко, Киев не желает появления белорусских миротворцев в мятежном регионе. 
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Бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Селезнев не стал исключать, что Лукашенко искренне предлагает услуги своих вооруженных сил. "Но мы также помним, что Белоруссия является составляющей силового блока с Россией", – заявил Селезнев в эфире телеканала "Наш".  

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Он усомнился, что белорусские миротворцы смогут быть беспристрастными в этом конфликте. "Смогут ли подняться над конфликтом и стать тем самым щитом, который разведет по разные стороны баррикад на безопасное расстояние стороны конфликта?" – задался вопросом Селезнев.  

Александр Лукашенко всеми силами стремится нацепить на себя лавры миротворца. Он предоставил площадку для переговоров между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса и предложил ввести на линию соприкосновения белорусских военных.  

Но аппетиты Батьки на этом не заканчиваются. Осенью прошлого года он предложил, чтобы белорусские военные взяли под контроль участок российско-украинской границы в Донецкой и Луганской республиках.  

Фото: www.globallookpress.com

К инициативе Лукашенко в Киеве тогда отнеслись без энтузиазма. По словам замминистра иностранных дел Екатерины Зеркаль, Минск тесно сотрудничает в военной сфере с Москвой.  

Но в Киеве явно преувеличивают, рассматривая Белоруссию как сателлита России. Лукашенко ведет самостоятельную политику и не заинтересован кому-либо подчиняться.  

Доказательством тому служат изрядно накалившиеся за последнее время отношения Москвы и Минска. Россия недовольна ходом интеграции с Белоруссией, а Лукашенко требует новых скидок на энергоносители. Для давления на Кремль Батька использует старый прием – шантаж путем заигрывания с Западом.  

Ранее сообщалось, что Белоруссия намерена обратиться в Международный валютный фонд за кредитом. Также в Минске хотят активизировать сотрудничество с США и Евросоюзом.

Автор: Иван Поляков28 января 2019, 17:07
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