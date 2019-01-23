Лукашенко бросился на Запад после перепалки с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне трудностей в отношениях с Россией разворачивает внешнеполитической вектор на Запад. Не сумев договориться с Москвой о ценах на энергоносители, Минск решил обратиться за кредитом в Международный валютный фонд (МВФ).



В правительстве республики появилась рабочая группа, которая будет разрабатывать план "структурных реформ". Консультировать ее будут специалисты из МВФ, пишет "Независимая газета".

Не исключено, что Россия намерена перестать дотировать белорусскую экономику путем скидок на газ и нефть. Кроме того, Москва отказывается компенсировать Минску потери от российского налогового маневра. Лукашенко уже жаловался, что Белоруссия не досчитается из-за него 10 миллиардов долларов.

Потери только этого года оцениваются в 300 миллионов. В случае, если не начать компенсировать выпадающие доходы сейчас, то в дальнейшем это будет сделать сложнее.

Поползновения в сторону МВФ – не первая попытка Минска сотрудничать с одиозной организацией. Белоруссия не раз обещала Международному валютному фонду провести реформы, однако договориться так и не удалось. Отчасти потому, что Минск смог договориться с Москвой по ценам на энергоносители.

Не исключено, что нынешние "маневры на Запад" белорусского руководства - лишь средство шантажа в отношениях с Россией. Лукашенко, что Москва крайне нервно относится к возможному уходу республики в стан геополитических оппонентов России.

Медведев ответил Лукашенко: Мы сохраняем очень большой объем поддержки -больше $6,5 млрд. Не требуем возврата кредитов в условиях, когда для нас закрыты рынки западных стран. По сути помогаем, занимая деньги из нашей экономики. Это надо ценить, рассуждая о союзнических отношениях pic.twitter.com/fUCEbHxc2Z — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 января 2019 г.

Последнее время отношения двух стран серьезно обострились. Москва недовольна ходом интеграции с Минском. В прошлом году прошло немало переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Каждый раз после них Батька срывался на резкие комментарии.

Прорвало Лукашенко на недавнем саммите Евразийского экономического союза Лукашенко не сдержал себя в руках. Он начал хамить президенту России Владимиру Путину и обвинять Россию в несправедливых ценах на газ.