Россия дает последний шанс отступнику Лукашенко

Кремль дает последний шанс белорусскому президенту. Накануне Александр Лукашенко выступил с провокационным заявлением в адрес России, а сегодня представитель МИДа Мария Захарова сказала, что курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению.

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