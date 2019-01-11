Россия дает последний шанс отступнику Лукашенко
После того, как Лукашенко дважды перед самым Новым годом побывал в Москве и пообщался с Владимиром Путиным, его вчерашние высказывания прозвучали крайне неожиданно.
Президент заявил, что возможный отказ Москвы от компенсации Минску налогового маневра в нефтяной сфере может привести к потери ею единственного союзника на западном направлении.
Наблюдатели расценили эти слова не иначе как шантаж, а российскому МИДу пришлось делать успокаивающие заявления. "Белоруссия – наш надежный союзник, партнер. Курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению", - сказала представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Она напомнила, что для повышения эффективности интеграционного формата уже создана соответствующая российско-белорусская рабочая группа. Активная работа ведется и по линии профильных ведомств, сообщает РИА Новости.
Судя по последним действиям #Лукашенко, он находится перед тяжёлым выбором, который делать не хочет. Надеюсь, АП просчитаны все варианты его нервных выпадов. Лично я уже хочу увидеть развязку нашей динамо-дружбы...#Беларусь pic.twitter.com/7NmHmfdAd5— Александр Мищенков (@stratfor77) 10 января 2019 г.
Напомним, что за неделю до Нового 2019 года Лукашенко дважды посещал Москву и по пять-шесть часов беседовал с Владимиром Путиным. В политических кругах даже заговорили о том, что Белоруссия якобы готова войти в состав России. Поговаривали и о создании даже не Союзного государства, которое де-юре и так существует, а одной страны с единой валютой и общим центром управления.
Но накануне, 10 января Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия останутся полностью независимыми, несмотря на то, что на бумаге они объединены в союз.
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