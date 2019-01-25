Лукашенко сделал странное заявление после встречи с Путиным
В развитии территорий Москва может использовать опыт Минска по созданию агрогородков, заявил Лукашенко. Батька заметил, что в земледельческих регионах России много пустующей земли. Такая ситуация могла произойти в Белоруссии, однако власти республики своевременно занялись развитием села, похвалил сам себя Лукашенко.
Белорусский лидер заявил, что россияне продолжают уезжать в Москву, Санкт-Петербург. "Это недопустимо для России, если мы хотим развивать и осваивать Россию", – сказал Лукашенко.
Он рассказал, что в Белоруссии для развития малонаселенных пунктов и пустынных земель начали создавать агрогородки, куда привлекли специалистов из местного населения. По мнению Батьки, это единственный способ развития российского села.
Последнее время отношения Москвы и Минска серьезно обострились. Белоруссия требует скидок на энергоносители и компенсацию в 10 миллиардов долларов, которые государственный бюджет потеряет от реализации российского налогового маневра. В Кремле, в свою очередь, недовольны ходом интеграции двух стран и предлагают Лукашенко ускорить процесс.
Последний раз Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались в конце прошлого года. По всей видимости, стороны остались при своих позициях. Российский лидер предлагал белорусскому коллеге остаться поиграть в хоккей, но Лукашенко поспешил вернуться в Минск, сославшись на занятость.
На фоне трудностей в отношениях с Россией белорусский президент разворачивает внешнеполитический курс на Запад. Как писали "Дни.ру", Лукашенко решил обратиться за кредитом в Международный валютный фонд. Кроме того, при участии экспертов организации будет разрабатываться дорожная карта реформ.
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