Лукашенко сделал странное заявление после встречи с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неожиданно озаботился проблемой массового переезда россиян в крупные города, прежде всего в Москву. Лидер братской республики дал совет, как избежать упадка села и малых населенных пунктов и призвал обратить внимание на белорусский опыт.



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