Лжец Порошенко лишил украинцев последней надежды

Президент Украины Петр Порошенко очень хочет переизбраться на новый срок. Но шансы у него невелики: по последним опросам, лидера Незалежной поддерживает меньше 10% украинцев. В такой ситуации Порошенко готов пойти на что угодно, даже раздавать самые нереалистичные обещания.



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