Лжец Порошенко лишил украинцев последней надежды
Недавно глава государства пообещал избирателям улучшение жизни уже в ближайшее время. Каким образом это возможно в нищей, разоренной, вымирающей стране с полыхающей гражданской войной, Порошенко не объяснил. Но это и не надо, главное - вешать побольше лапши на уши доверчивым гражданам.
По мнению директора Института глобальных стратегией Вадима Карасева, лидер Незалежной делает подобные заявления с прицелом на новый срок. В беседе с НСН эксперт отметил, что украинцы начали привыкать к происходящему и понимают, что изменить что-то вряд ли возможно.
Несмотря на пятилетку обманов и неоправданных надежд, Порошенко все еще верит, что сможет избраться на новый срок. В администрации украинского лидера рассчитывают, что голосовать за него граждане Незалежной будут по принципу меньшего из зол, полагает Карасев.
Даа, тяжела ноша убийцы, казнокрада и раскольника.. pic.twitter.com/Pw7cXZfww0— Константин Симонов (@ich_Mitra) 23 января 2019 г.
Выбирать на украинском политическом небосклоне и правда не из кого. На каждом из кандидатов клеймо ставить негде. Чего стоит одна Юлия Тимошенко, отсидевшая в тюрьме за темные "газовые делишки".
Выборы президента Украины – 2019 пройдут в конце марта. Петр Порошенко пока числится в аутсайдерах – рейтинг лидера Незалежной просел ниже 10%. Эксперты не исключают, что президент может устроить очередную провокацию для повышения собственного рейтинга или отмены голосования.
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