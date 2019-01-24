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Политика

В Москве внезапно объявили о поддержке Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
России следует поддержать президента Украины Петра Порошенко на предстоящих выборах главы государства. Такое неожиданное заявление сделал политолог Виталий Третьяков. В эфире телеканала "Россия 1" эксперт наглядно объяснил, почему Москве выгодно поддерживать нынешнего лидера Незалежной.  
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По его мнению, победа пророссийского кандидата в сегодняшних украинских условиях невозможна. Политолог уверен: даже если такой человек сядет в президентское кресло, то Верховная рада создаст ему невыносимые условия для работы и попытается по максимуму урезать полномочия.  

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Эксперт призвал не доверять политикам из Незалежной. По его словам, они могут много часов вести переговоры, а потом вернуться в Киев и сделать совершенно противоположные заявления.  

Третьяков полагает, что единственный выход из кризиса – дать властям Незалежной самим разрушить страну. По его мнению, Москве стоит пустить дело на самотек, поскольку происходящие на Украине процессы рано или поздно приведут к распаду страны.  

Лучше Порошенко с этим никто не справится, полагает эксперт. "Следует дать ему разрешить данное благородное историческое дело. Это будет целительная хирургическая операция", – сказал он.  

Выборы президента Украины – 2019 состоятся в конце марта. Шансы Петра Порошенко на победу невелики: по последним социологическим опросам, его поддерживают меньше 10% населения. Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев прогнозирует, что по мере приближения голосования глава государства будет делать все более нереалистичные обещания.  

Эксперт уверен: несмотря на удручающие итоги своего президентства, Порошенко надеется на победу. В администрации украинского лидера рассчитывают, что голосовать за него граждане Незалежной будут по принципу меньшего из зол, полагает Карасев.  

Кроме Петра Порошенко на выборы идут лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, актер Владимир Зеленский, бывший глава фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Юрий Бойко и другие политики. Наибольшее предпочтение аналитики отдают Тимошенко и Зеленскому.  


Автор: Иван Поляков24 января 2019, 15:57
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