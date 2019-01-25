Униженный Путиным Порошенко бросился в ноги Меркель

Чем ближе выборы, тем более нервным выглядит президент Украины Петр Порошенко. Лидеру Незалежной повсюду чудятся заговоры и вмешательство России. Своими бреднями Порошенко поделился с канцлером Германии Ангелой Меркель.



По словам украинского лидера, они обсуждали с Меркель "вмешательство" России в президентские выборы. "Речь идет о кибербезопасности. Это говорится в том числе об обмене данными", – приводит слова Порошенко его пресс-служба.

Раскрывать подробности переговоров президент не стал. Также осталось загадкой, что именно Порошенко имел в виду под "вмешательством России"? Каким образом Москва влияет на предвыборную гонку, с помощью кого она это делает - этих и многих других вопросов лидер Незалежной предпочел не касаться, ведь гораздо проще в очередной раз бездоказательно обвинить Россию и спихнуть на нее все грехи.

О "вмешательстве" Москвы Порошенко заявлял еще в августе прошлого года. По его словам, Россия готовится к масштабным манипуляциям и подрыву стабильности страны.

Москва, утверждает Порошенко, уже опробовала технологию вмешательства в выборы в других странах: в Великобритании на голосовании о выходе из ЕС, в Нидерландах на референдуме о ратификации соглашения Украины с ЕС.

Завершили сьогодні наш тиждень рідзвяних колядок та щедрівок разом з Президентом України @poroshenko .



Дякуємо за спільне колядування! �� pic.twitter.com/y5h9WxNqHt — Українська академія лідерства (@ual_ua) 19 января 2019 г.

Выборы президента Украины 2019 пройдут в конце марта. Главным соперником Петра Порошенко является лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. По последним данным, за два месяца до голосования оба политика идут практически вровень.

Победитель выборов станет известен во втором туре, уверен политолог Сергей Штепа. Он отметил, что рейтинг Тимошенко – 17,4%.

Порошенко незначительно отстает от лидера "Батькивщины" – его поддерживают 17,1% тех, кто собирается прийти к избирательным урнам, сказал эксперт в эфире “5 канала”.