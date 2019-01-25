Сбежавшего от жены Порошенко облили грязью

Президент Украины Петр Порошенко развлекается на экономическом форуме в швейцарском Давосе. Там он встречается с главами государств, а также не упускает возможности пообщаться с молоденькими журналистками. Поведение лидера Незалежной вызвало шквал негодования.



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