Сбежавшего от жены Порошенко облили грязью
На мероприятии Порошенко поет соловьем о несуществующих экономических успехах Украины. Потенциальным инвесторам лидер Незалежной вешает лапшу на уши о сотнях новых заводов и предприятий. На заседании инвестиционного совета глава государства заявил, что иностранцы якобы с радостью вкладываются в проекты на Украине.
Не упустил возможности Порошенко и пообщаться с симпатичными молодухами. Один, без жены, украинский лидер, кажется, почувствовал вольницу. Впрочем, своих контактов лидер Незалежной скрывать не стал и разместил на странице в Instagram фотографию с журналисткой канала "Украина".
Снимок Порошенко сопроводил подписью: "Нам есть что предложить инвесторам в агросфере, IT-индустрии, машинооборудовании и логистике. Инвесторы ожидают, чтобы реформы продолжались. Об этом поговорили с каналом "Украина".
Комментаторы духоподъемные речи Порошенко не оценили. "Он в "Форбс". И все богаче с каждым годом. А народ беднее", – написал пользователь maliiandrei. "Важно сказал и заправил пиджак в труселя", – добавил zanyato_yge.
По мнению экспертов, Порошенко будет делать какие угодно заявления, лишь бы повысить свой рейтинг в преддверии выборов президента Украины – 2019. Лидер Незалежной надеется, что за него будут голосовать по принципу меньшего из зол.
Однако у избирателей к своему президенту накопилось много вопросов. Порошенко занимает кресло главы государства уже пять лет, но так и не смог прекратить войну в Донбассе, не поборол коррупцию, не справился с заоблачным ростом тарифов ЖКХ, допустил колоссальное падение уровня жизни граждан.
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