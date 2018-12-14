Меркель заткнула рот обнаглевшему Порошенко

Новые санкции против России после инцидента в Керченском проливе вводиться не будут. Саммит ЕС не счел нужным прислушаться к советам Петра Порошенко.

Евросоюз на своем саммите в Брюсселе не стал настаивать на введении новых санкций против Млсквы. Против введения ограничительных мер в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе выступили большинство стран-членов ЕС. Вопреки просьбам Порошенко, их сочли контрпродуктивными, передает Ura.ru.

Несмотря на решение не вводить ограничительные меры, в Евросоюзе серьезно обеспокоены "нарушением Россией международного права". "Мнение таково, что нужно добиться снижения эскалации и решения вопроса с длительным досмотром судов, в том числе европейских", – приводит слова источника в структурах ЕС MR7.ru.

25 ноября три украинских корабля незаконно пересекли границу: они вошли в территориальные воды России и начали опасно маневрировать, не подчиняясь требованиям российских властей. В результате на следующий день сотрудники ФСБ России задержали три военных судна незалежной, а также находившихся на их борту моряков, напоминает "Комсомольская правда". Порошенко в ответ ввел военное положение в нескольких областях Украины.

Украина настаивает на новых санкциях. Как передает RT, кроме обращения в структуры ЕС, Киев уже внес в Совет безопасности и обороны предложение о введении ограничений из-за конфликта двух стран на фоне инцидента в Черном море.

Депутаты Европарламента с подачи Порошенко уверены, что инцидент в Керченском проливе является ничем иным, как попыткой Москвы отобрать у Киева его территориальные воды в Азовском море. В Москве же это называют провокацией, предпринятой Петром Порошенко в преддверии выборов, передает Пятый канал.