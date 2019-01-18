Порошенко стало плохо после нагоняя от Путина
Президент Незалежной использует пример Крыма и пытается убедить украинцев, что Россия - враг. По словам члена Совета Федерации Вячеслава Тимченко, Порошенко пытается внушить согражданам, что Москва хочет захватить и разрушить украинское государство. "Но это же бред!" – возмутился сенатор.
Парламентарий подчеркнул, что Россия никогда не была агрессором и сама ни на кого не нападала. "История с Крымом – это не аннексия, это добровольное желание народа", – сказал Тимченко на пресс-конференции в Москве.
Сенатор напомнил, что за воссоединение с Россией проголосовали 96% жителей полуострова. Попытки Порошенко запугать украинцев честным и справедливым референдумом парламентарий назвал нелепыми.
Бредовые заявления украинского лидера стоит воспринимать в контексте предстоящих президентских выборов. У Порошенко крайне низкий уровень доверия, в его победу не верит даже его команда. "Рейтинг действующего президента находится, по-моему, где-то на пятой строчке", – сказал президент Владимир Путин в ходе недавнего форума "Россия зовет!".
Лидирует в гонке лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, следом за ней идет комик Владимир Зеленский. Догнать и перегнать оппонентов Порошенко пока не в состоянии. Между тем выборы президента Украины – 2019 все ближе – до них осталось чуть больше двух месяцев.
Я не ослышался? Порошенко обвинил Русскую Церковь в неканоничности? Он ещё и неуч. Беда в украинский дом пришла, беда...— Алексей Мухин (@Mukhin_Alexey) 14 января 2019 г.
Несмотря на низкий рейтинг, расставаться с властью Порошенко не хочет. Ради политических амбиций он жертвует межконфессиональным согласием в стране, заявил Путин в интервью сербским СМИ.
Глава российского государства назвал предоставление томоса об автокефалии (независимости) украинской церкви попыткой легализации раскола. Новую неканоническую Православную церковь Украины, созданную раскольниками с подачи Порошенко, Путин назвал политическим проектом.
Женщина отреагировала на негатив со стороны общественности
Артистка задумалась о тонкостях воспитания
Певица проводит время в Таиланде
Гоген был вынужден закрыться в туалете