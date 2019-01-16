Путин сделал строгое предупреждение наглому Порошенко
По его словам, США практически в ручном режиме управляют украинским руководством и лично Петром Порошенко. В интервью "Российской газете" чиновник не исключил в 2019 году новых антироссийских провокаций, поскольку это единственный способ для Киева напомнить о себе международному сообществу.
Кроме того, отметил Патрушев, подобные инциденты используются с целью давления на лидеров других стран. В пример глава Совбеза привел провокацию в Керченском проливе в ноябре прошлого года, из-за которой сорвались переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Буэнос-Айресе.
Затронул чиновник и тему Донбасса, где не прекращаются обстрелы украинской армией населенных пунктов самопровозглашенных республик. Он предупредил, что эскалация насилия в регионе чревата "серьезными последствиями" для Украины и поддерживающих ее западных стран.
По мнению советника бывшего главы ДНР Александра Захарченко Александра Казакова, слова Николая Патрушева являются, по сути, предупреждением президента. Вроде того, с которым он обращался к украинскому руководству перед ЧМ-2018.
Особое внимание Казаков призвал обратить на фразу о последствиях для Запада. Представитель ДНР призвал вспомнить недавние испытания новейшего ракетного комплекса "Авангард" и других вооружений. Напомним, в прошлом году, за неделю до начала чемпионата мира по футболу, Путин предупредил, что военная провокация Порошенко против Донецкой и Луганской республик будет иметь серьезные последствия для украинской государственности.
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