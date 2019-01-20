Тонущему авантюристу Порошенко дали последний шанс

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Клинцевич убежден, что Украина одумается и вернется к России. При этом точка невозврата еще не достигнута, считает он.
Клинцевич подчеркнул, что россияне – великодушный народ, который готов простить братьев. "В ближайшее время мы можем оказаться свидетелями, когда они (украинцы. – прим. ред.) вспомнят про свои русские корни, вернутся в Россию, будут пытаться устроиться и где-то объяснятся. И все мы им простим, этим людям. Потому что часто у нас так бывает. Такой мы народ, русские, что прощаем всем, долго терпим", заявил он.
Политик напомнил, что зачастую массами манипулируют не очень умные и не очень опытные специалисты. "Никто не учитывает ни менталитет русских людей, ни сложившиеся социально-экономические условия, ни их последствия", – резюмировал он.
Ранее Павел Климкин заявил, что отношения между Москвой и Киевом необходимо "переформатировать". Он также подчеркнул, что власти Украины ищут "приемлемую формулу" для взаимодействия с Россией. После он добавил, что не стоит ждать нормализации отношений этих двух стран в ближайшее время.
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