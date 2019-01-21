Порошенко пригрозил повесить украинский флаг над Донецком
Глава страны выступил с эти заявлением во время церемонии, организованной в память об украинских военных, которые погибли в боях за аэропорт. Петр Порошенко отметил, что отстроенное здание станет "лучше и современнее", а на башне будет закреплен украинский флаг. Свою речь лидер подтвердил сообщением в Twitter.
"Восстановим аэропорт Донецка, и на его высокой диспетчерской башне всегда будет развеваться украинский флаг, который "киборги" поднимали снова и снова под пулями и снарядами. Аэропорт станет лучше и более современным. Вечная память павшим героям! Слава живым защитникам Донецкого аэропорта!", – написал Петр Порошенко.
Напомним, в мае прошлого года армия Киева напала на территорию Донецкого аэропорта имени С.С. Прокофьева. В результате погибли несколько десятков человек, среди которых были ополченцы и мирные жители. Территория объекта перешла под контроль народного ополчения Донецкой Народной Республики в январе 2015 года.
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