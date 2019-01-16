В Москве подняли на смех завравшегося Порошенко

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Подобные заявления Порошенко сенатор назвал примитивной предвыборной риторикой. Он напомнил, что залежей нефти и газа, а также других энергетических ресурсов у Киева нет. "Во-вторых, у него, Порошенко, через два месяца с небольшим истекает срок президентских полномочий", – цитирует парламентария Life.ru.
Джабаров добавил, что за пару месяцев до голосования рейтинг главы государства крайне низок, поэтому повторно избраться шансов у него практически нет. "Во всяком случае без фальсификаций или иного грубого вмешательства в процесс выборов", – пояснил сенатор.
Из-за этого Порошенко вынужден делать такие нелепые заявления, полагает Джабаров. Особого значения придавать словам украинского лидера не стоит, заключил законодатель.
Выборы президента Украины состоятся в марте этого года. Основных претендентов трое - действующий глава государства Петр Порошенко, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и актер Владимир Зеленский. Президент пока является аутсайдером гонки. Его рейтинг ниже 10%.
На первом месте – Юлия Тимошенко, следом за ней – Владимир Зеленский. Шоумен объявил о своем участии в выборах 1 января. Он обвиняет Порошенко в присвоении миллионов долларов и "крышевании" игорного бизнеса.
В победу главы государства не верит даже его администрация. Из-за этого ее глава Игорь Райнин находится на волоске от увольнения. Чем ближе выборы президента Украины- 2019, тем сильнее Порошенко беспокоится за свое будущее.
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