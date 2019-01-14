"Недоразумение": Лукашенко дал под дых беспредельщику Порошенко

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Россияне в панике из-за травмы Путина
Сделано шокирующее заявление об отношениях Порошенко и Зеленского
Люди покинули покосившийся Крымский мост
Создатели "Битвы экстрасенсов" пропали после скандального разоблачения
Крымский мост признали бесполезным
партнеры
Понедельник 14 января
Лента новостей
15:20
Россиянки надругались над флагом и похвастались этим (видео)
15:20
"Прикована к постели": народ спасает умирающую Терехову
14:42
Майкла Джексона снова обвинили в педофилии
14:31
Фотография яйца покорила народ
14:28
Скончался один из самых цитируемых российских физиков
13:57
Ведущий Соловьев предсказал распад России из-за Курил
13:57
Найден эффективный способ победить рак груди
13:53
"Лучше стрела под бок": Садальский поиздевался над целующейся Федосеевой-Шукшиной
13:25
Поезд столкнулся с фурой под Сергиевым Посадом
13:19
Фото известной певицы в старомодной обуви подняли на смех
13:15
Убийца Тена раскрыл детали преступления
13:06
Скандал с колдунами-проходимцами похоронил "Битву экстрасенсов"
13:02
Беременная Гузеева вывалила огромную грудь на известного актера
12:58
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 января 2019 года
12:44
Женщина упала под поезд в московском метро
12:34
Жестокая расправа с мэром города попала на видео
12:31
Милых норок кормят на убой тошнотворной жижей
12:27
"Мракобесие!": Ахеджакова вышла из себя из-за подлой выходки
12:11
Сотникова истощена до предела после вечеров с Плющенко
12:05
Цымбалюк-Романовская отказалась оплакивать ушедшего Джигарханяна
11:48
"Работаю через боль": Шарапова сделала откровенное заявление
11:47
Кравец ткнули носом в доказательства подлой измены мужа
11:42
"Провалялись сутки в постели": интим Солнцева с женой-пенсионеркой вызвал омерзение
11:41
ТЦ "Охотный Ряд" эвакуирован в Москве
11:38
Кому из россиян повысят зарплату в 2019 году
11:37
Путин сделал серьезное заявление после взрыва в Шахтах
11:37
Аэропорты Москвы проверяют из-за сообщения о бомбах
11:12
Запашный устроил новые разборки после обвинений в "истязании животных"
11:03
Любовница показала киску мертвому Кельми
11:01
Регина Тодоренко поправилась на 18 килограммов
11:01
"Бальзам на душу": на Украине обрадовались смертельному взрыву в Шахтах
10:58
В Москве объявлен желтый уровень опасности
10:33
Страшные кадры с места взрыва в Шахтах
10:32
Хозяином разгуливавшей по Петербургу львицы оказался участник "Дома-2"
10:14
Люди отказываются ездить по Крымскому мосту
10:13
"Больше молчать не могу!": заявление сестры о живой Жанне Фриске
09:51
Ужасающие подробности взрыва в Шахтах
09:50
Обманутая жена Аршавина: Влюбился, встал и пошел
09:46
Меган Маркл приготовила новый удар для Кейт Миддлтон и принца Уильяма
09:19
Престарелая мать Наташи Королевой в короткой юбке показала морщинистые ноги
09:19
"Гениально": триумф россиян на Кубке мира по биатлону вызвал восторг
08:56
"Перенес операцию": Плющенко пропустил важное событие из-за страшной травмы
08:37
"У меня шок!": Малахов разорвал отношения с вероломной Лопыревой
08:10
В Ростовской области в результате взрыва обрушился дом
08:00
Астрологический прогноз с 14 по 20 января 2019 года
07:00
Пригожину и Валерии следует опасаться за свое здоровье
06:59
Эксперты: переезд министерств в Москва-сити скажется на городе позитивно
05:03
"Мира ждать не стоит": Королевскую семью раздирают интриги
23:02
Стало известно о беременности Нетребко
21:05
"Стечение обстоятельств": стало известно о болезни в семье Михалковой
18:02
Актриса Макеева стала счастливой в третий раз
17:26
Михаилу Державину приписали роман с Татьяной Васильевой
15:56
Любовь Толкалина опубликовала постыдные снимки
15:32
Шаляпин обнародовал постельное фото с Цымбалюк-Романовской
14:37
Боню за фото из частного самолета назвали эконом-приживалкой
13:38
"Много капусты ела": грудь Ходченковой вызвала жаркие споры
12:40
Люди в страхе бегут от обезумевшей Маркл
12:00
Галкин столкнул лбами Пугачеву с соперницей
11:48
Плющенко попал в больницу
11:21
"Кожа да кости": народ в ужасе от состояния Гагариной
10:40
Регину Тодоренко экстренно госпитализировали
09:01
Есть что вспомнить: всплыли подробности бурной молодости Пугачевой
05:31
Невероятно скрытный человек: Корчевников страдает из-за ушедшей любви
03:21
Жена понимает: актера Епифанцева ждет роман с молодой блондинкой
23:52
Никто не нравится: раскрыто отношение Елизаветы II к Кейт Миддлтон и Меган Маркл
22:15
Эпидемии и природные катаклизмы: сделано страшное предсказание на 2019 год
21:08
Не вижу любви: женатый Николаев тоскует по другой
19:33
На опустевшем Крымском мосту случилось страшное
18:06
Жену Тарасова заподозрили в беременности
17:25
Болеющая Дайнеко отказалась от больницы
16:43
"Навсегда в моем сердце": жена Мамаева рассказала о тяжелой утрате
16:40
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 января 2019 года
16:08
"Невозможно терпеть": Началова рассказала о страшных последствиях болезни
15:55
Газа не было: неожиданный поворот в деле о взрыве в Париже
15:32
Сябитова назвала Башарова идеальным мужем
15:13
При взрыве в Париже погибли четыре человека
14:55
Ходорковский заметает следы: ФАН разоблачил "расследование" об инциденте в ЦАР
14:54
"Вас волнует?": Кудрявцева жестко ответила на вопрос о ребенке
14:29
В жилом доме в Крыму произошел взрыв
14:16
Муцениеце прервала молчание после слухов об избиении
13:39
Последние новости о мощном взрыве в Париже
13:30
"Был готов умереть": звезда "Дома-2" рассказала о реанимации после пластики
12:49
Неожиданный поворот в любовной истории Лопыревой и зятя миллиардера
12:24
На месте взрыва в Париже ищут россиян
12:18
Как живет красотка с лучшей улыбкой во Вселенной
12:09
Билан изменился до неузнаваемости
11:46
Есть пострадавшие: в центре Парижа прогремел мощный взрыв (фото)
11:32
Маркл в вытрезвителе: вскрылись страшные последствия алкоголизма
10:51
Раскрыты новые подробности загадочной гибели Елены Майоровой
10:32
Цекало готовится к свадьбе с таинственной спутницей
07:03
Марии Максаковой пообещали "золотой трон"
05:11
Пожилая жена готовится съехать от Макрона
03:00
Арзамасову предупредили о "сумасшедшем" годе и бурном романе
01:04
"Все лопнет": Шаляпин и Цымбалюк-Романовская не смогут завести детей
23:01
Кабаева готовится к свадьбе и рождению малыша
22:22
Почти 100 жителей Петербурга получили травмы из-за гололеда за сутки
22:17
Массовое ДТП произошло в Ижевске
21:57
Родившая пятого ребенка Порошина показала фото из палаты
21:54
В Башкирии мужчина может получить срок за оскорбление судьи
21:49
Под Волгоградом мать выбросила младенца в сугроб
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шаляпин обнародовал постельное фото с Цымбалюк-Романовской
"Вас волнует?": Кудрявцева жестко ответила на вопрос о ребенке
На опустевшем Крымском мосту случилось страшное
Сябитова назвала Башарова идеальным мужем
Цымбалюк-Романовская отказалась оплакивать ушедшего Джигарханяна
Люди в страхе бегут от обезумевшей Маркл
Политика

"Недоразумение": Лукашенко дал под дых беспредельщику Порошенко

Александр Лукашенко и Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал к скорейшему прекращению войны в Донбассе. Вряд ли слова Батьки понравятся президенту Украины Петру Порошенко – лидер Незалежной неоднократно делал воинственные заявления и грозился решить проблему мятежного региона силой.  
прочитано 463 раза

Призыв Лукашенко прозвучал в ходе его встречи с главой общественного движения "Украинский выбор" Виктором Медведчуком. Войну в Донбассе президент Белоруссии назвал "недоразумением". "Братские республики, народы… Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками", – сказал Батька. 

ПО ТЕМЕ

Лукашенко бросился спасать умирающего Порошенко

Поговоривший с Путиным Лукашенко закрыл границу с Украиной

 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Медведчук, в свою очередь, отметил роль Минска в урегулировании конфликта. Он отметил, что Лукашенко в свое время предоставил противоборствующим сторонам переговорную площадку в белорусской столице. В то же время Медведчук пожаловался, что достигнутые договоренности не выполняются.  

Конфликт в Донбассе продолжается пять лет, а пресловутые минские соглашения подписывались дважды, напомнил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.  

"И после всего этого Лукашенко заявляет, что это всего лишь недоразумение? Настоящая людская трагедия, 10 000 погибших – это недоразумение? Я не понимаю, как можно быть настолько не в материале, чтобы делать подобные заявления?" – сказал эксперт в комментарии для "Дни.ру".  

Александр Лукашенко назвал конфликт в Донбассе "недоразумением". Фото: www.globallookpress.com

Манукян призвал Лукашенко побывать в Донбассе и поинтересоваться у местных жителей, что они думают об этом "недоразумении". По словам эксперта, происходящее в регионе – результат преступной политики президента Украины Петра Порошенко и глава Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова.  

"По сути, речь идет о геноциде жителей Донбасса, который происходил на протяжении 2014-2015 годов. Так что недоразумение – это скорее подобные заявления из уст лидера Белоруссии", – заключил Манукян. 

Напомним, ранее командир батальона "Восток" армии Донецкой республики Александр Ходаковский не исключил наступления украинской армии в Донбассе. По его словам, новый виток конфликта – последний шанс лидера Незалежной удержаться у власти.

Автор: Иван Поляков14 января 2019, 15:04
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Лукашенко и Депардье отдыхали в поле

567

комментарии

Политика

Безбожника Порошенко ткнули носом в его грехи
Трамп поставил на место выскочку Эрдогана
В Москве сделали грозное предупреждение нахалу Порошенко
Любвеобильный Зеленский удовлетворил пьяного Порошенко

Шоу-бизнес

Жизни онкобольного Виктора Рыбина подвели итог
Раздетую Волочкову приняли за пьяного лысого трансвестита
"Лучше стрела под бок": Садальский поиздевался над целующейся Федосеевой-Шукшиной
Пугачева помогла Миронову родить сына

Проишествия

Газа не было: неожиданный поворот в деле о взрыве в Париже
В Москве похитили главного фигуранта дела об убийстве Дениса Вороненкова
"Ты, тварина!" – появилось видео издевательств москвички над ребенком
Несколько часов лизал звонок: камеры сняли странного нарушителя

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Шоу-бизнес

"У меня шок!": Малахов разорвал отношения с вероломной Лопыревой

Популярный телеведущий не сдержал эмоций
Шоу-бизнес

Меган Маркл приготовила новый удар для Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Она откажется от их помощи в воспитании ребенка
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко поправилась на 18 килограммов

Телеведущая отказалась от диет
Общество

"Мракобесие!": Ахеджакова вышла из себя из-за подлой выходки

Она дала большое интервью

Гороскоп

Астрологический прогноз с 14 по 20 января 2019 года
Пригожину и Валерии следует опасаться за свое здоровье
"Мира ждать не стоит": Королевскую семью раздирают интриги
Стало известно о беременности Нетребко

Фоторепортажи

Страшные кадры с места взрыва в Шахтах
Милых норок кормят на убой тошнотворной жижей
Шикарная 53-летняя модель переплюнула злобных молодух
У Апексимовой волосы встали дыбом на прощании с Бортником

Спорт

Туктамышева выступила с громким заявлением после болезни
Убийца Тена извинился перед матерью фигуриста
Олимпийская чемпионка попала в больницу с жуткой травмой
Липницкая похвасталась дорогим подарком от Плющенко и Рудковской

Регионы

Деформированный Крымский мост движется в разные стороны
"Пляски на костях": россиян возмутили спекуляции вокруг взрыва в Магнитогорске
В Приамурье дети облюбовали горку из фекалий
Мошенники решили нажиться на горе людей из Магнитогорска
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru