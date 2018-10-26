Лукашенко бросился спасать умирающего Порошенко

В связи с непрекращающейся войной в Донбассе президент Украины превратился в "мальчика для битья": его критикуют почти все политические силы страны, из-за чего рейтинг главы государства стремительно катится вниз. На выручку главе Незалежной бросился президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он пообещал посодействовать разрешению конфликта в регионе.



"Мы готовы включиться в этот конфликт там, где сложно и где нет того доверия, которое должно быть", – заявил Лукашенко после переговоров в Гомеле с Порошенко. По его словам, ситуация в Донбассе – это общая беда россиян, украинцев и белоруссов. "Ни европейцы, ни американцы, никто другой – это мы должны решить эту проблему", – приводит слова Лукашенко БЕЛТА.

Петр Порошенко прибыл в Белоруссию для участия в Форуме регионов двух стран. На встрече со своим украинским коллегой Александр Лукашенко широко улыбался и сыпл пафосными фразами о дружбе двух стран. По словам главы белорусского государства, он убежден, что тесные отношения между Москвой и Киевой "выльются в надежность, дружбу и сотрудничество".





Напомним, за полгода до президентских выборов на Украине положение Петра Порошенко продолжает ухудшаться. Еще больше положение президента Незалежной осложнилось в связи с рассмотрением Верховной радой закона об особом статусе Донбасса, предоставляющем мятежному региону фактическую автономию.

С одной стороны, националисты ругают украинского лидера, обвиняя в "работе на Кремль". На другом фланге – условные пацифисты, упрекающие главу Украины в нежелании заканчивать войну в Донбассе, которая длится уже четыре с половиной года.

Ухудшением положения украинского лидера стремятся воспользоваться его политические оппоненты. Так, на недавнем заседании согласительного совета Верховной рады лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предсказала нынешнему президенту Украины скорую политическую смерть.