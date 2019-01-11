Когда Россия приструнит капризного Лукашенко

Отношения России и Белоруссии напоминают американские горки – за взлетом неминуемо следует падение. В последние дни Александр Лукашенко послал Москве недвусмысленные сигналы – объединения с Россией по примеру Крыма не будет, а если Кремль не компенсирует Минску потери от высоких цен на нефть, то форпост, защищающий Россию на западном направлении исчезнет.

Наблюдатели сочли заявление о возможной потери единственного союзника, прикрывающего Россию на западных границах, банальным шантажом. Но на то она и политика, чтобы с помощью подобных угроз выбивать себе необходимые преференции.

Надо сказать, что Лукашенко в этом неплохо преуспел. Ладно, если бы он был президентом, скажем, современной полуфашистской и ориентированной на Запад Украины, но Батька возглавляет славянскую страну, которая по сути во многом зависит от России. У нас сложились многолетние, если даже не многовековые связи с братским белорусским народом. Мало того, две страны образовали в 90-х Союзное государство, правда, существующее, скорее, формально, на бумаге, чем фактически.

Но вот ведь странно: за неделю до Нового года Лукашенко зачастил в Москву. Он два раза был в Кремле и по несколько часов беседовал с Владимиром Путиным. Привез ему четыре мешка картошки на Новый год, рассыпался в любезностях и в который раз говорил о дружбе и согласии.

«Какая-то для жарки, какая-то для драников, какая-то для пюре, там все было подписано»: Лукашенко подарил Путину белорусское сало и четыре мешка картошки pic.twitter.com/692t6UPN9u — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 29 декабря 2018 г.

Президенты решали накопившиеся проблемы и, если судить по заявлениям самого Лукашенко, то решили их почти полностью. По прибытии в Минск после второго визита, Батька сделал громкое заявление о том, что создание Союза России и Белоруссии – дело практически выполненное.

В политических кругах даже заговорили о том, что Белоруссия якобы готова войти в состав России. Ходили слухи о создании даже не Союзного государства, которое де-юре и так существует, а одной страны с единой валютой и общим центром управления. Кстати, именно такой посыл закладывался в 1994 году, когда Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписывали договор о создании Союза России и Белоруссии.





Но накануне, 10 января, в казалось бы безоблачном периоде отношений Москвы и Минска разразился гром: Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия останутся полностью независимыми, несмотря на то, что на бумаге они объединены в союз. Видимо, Батька решил пресечь спекуляции на тему объединения и поставить жирную точку в этом вопросе. Судя по заявлениям белорусского лидера, второго Крыма не будет – два государства останутся полностью независимыми.

Президент Белоруссии сказал, что он и Владимир Путин однозначно определили отсутствие вопроса об объединении двух государств в повестке дня, разговоры об этом белорусский лидер назвал притянутыми за уши. Лукашенко отметил, что об объединении сегодня говорят слишком много, в том числе россияне. Мало того, ходят слухи и об автокефалии белорусской церкви по примеру украинской.

Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе.

Дальше в речи президента произошел коренной перелом и в ней появились угрожающие нотки: Лукашенко заявил, что возможный отказ Москвы компенсировать Минску налоговый маневр в нефтяной сфере может привести к потере ею единственного союзника на западном направлении.





Проблема, из-за которой Лукашенко готов отдать Россию на растерзание Западу заключается в смешной для белорусской экономики сумме – 400 миллионов долларов. По сути, это чистые потери за год от высоких цен на энергоносители, которые плавно до 2024 года вырастут из-за налогового маневра в нефтяной сфере. Он предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины и повышение ставки налога на добычу.

Но и тут Россия повела себя интеллигентно: Лукашенко простили даже такие грубости и дали ему последний шанс. Представитель МИД Мария Захарова сказала сегодня, 11 января, что курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском будет продолжен. "Белоруссия – наш надежный союзник, партнер. Курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению", – сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Она также напомнила, что для повышения эффективности интеграционного формата уже создана соответствующая российско-белорусская рабочая группа. Активная работа ведется и по линии профильных ведомств.





Наблюдатели полагают, что развязать узел противоречий между Россией и Белоруссией в краткосрочной перспективе будет не так-то просто. Непонятно, что делать с амбициями Лукашенко, известного своим взрывным характером. Между своими визитами в Москву он клянет Россию на чем свет стоит, а после общения с Владимиром Путиным говорит о любви к своему ближайшему и самому надежному соседу.