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Политика

Шантаж и угрозы: Лукашенко готов отдать Россию на растерзание Западу

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
В отношениях России и Белоруссии снова не все ладно: на этот раз Александр Лукашенко угрожает Москве потерей союзника, защищающего ее западные рубежи. И это после того, как лидеры двух стран договорились о развитии интеграции и превращении Союзного государства в реально действующую структуру.
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Перед Новым 2019 годом Лукашенко зачастил в Москву: за неделю до праздника он дважды прилетал в российскую столицу и по пять-шесть часов беседовал с Владимиром Путиным. В политических кругах даже поползли слухи о том, что Белоруссия якобы готова войти в состав России. Поговаривали и о создании даже не Союзного государства, которое де-юре и так существует, а одной страны с единой валютой и общим центром управления.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Предновогодние переговоры в Кремле проходили за закрытыми дверями. Журналистам показали лишь несколько мешков картошки, которые Батька привез в подарок Путину. Пресс-подходов после многочасовых бесед не было, но, вернувшись в Минск, Лукашенко радостно сообщил, что создание Союзного государства практически завершено.

Все новогодние каникулы политологи и эксперты строили догадки и пытались ответить на вопрос – так что это за союз намечается между Россией и Белоруссией? И вот 10 января Александр Лукашенко решил расставить все точки над I. Видимо, устав от спекуляций в прессе на тему объединения двух стран, президент заявил, что Россия и Белоруссия останутся полностью независимыми, несмотря на то, что на бумаге они объединены в союз. Получается, что второго Крыма не будет – такой вывод можно сделать из сказанного Лукашенко.

Президент добавил, что он и Владимир Путин однозначно определили отсутствие вопроса об объединении двух государств в повестке дня, разговоры об этом белорусский лидер назвал притянутыми за уши. Лукашенко отметил, что слухов об объединении сегодня слишком много, в том числе и у россиян. Мало того, говорят и о об автокефалии белорусской церкви по примеру украинской.

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com

"Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе", – сказал президент Белоруссии.

Что касается спорных вопросов в отношениях Москвы и Минска, то их, если верить Лукашенко, практически не осталось. Единственное, что беспокоит президента – проблемы в сфере автоперевозок. По его словам, в этой области Минск сотрудничает с Москвой на менее выгодных условиях, чем Варшава и Вильнюс. При этом Лукашенко оговорился, что такие вопросы недостойны для обсуждения президентов.

Но дальше в речи президента произошел коренной перелом: Лукашенко заявил, что возможный отказ Москвы компенсировать Минску налоговый маневр в нефтяной сфере может привести к потере ею единственного союзника на западном направлении. Это уже что-то новое, говорят наблюдатели. До откровенного шантажа и угроз в адрес России президент Белоруссии еще не доходил.

Фото: www.globallookpress.com

Проблема, из-за которой Лукашенко готов отдать Россию на растерзание Западу заключается в смешной для белорусской экономики сумме – 400 миллионов долларов. По сути, это чистые потери Белоруссии от высоких цен на энергоносители, которые в ближайшие годы вырастут из-за налогового маневра в нефтяной сфере. Он предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины и повышение ставки налога на добычу.

Интересно, что при этом белорусский президент сам признает, что заработать эти деньги для Минска не проблема. Правда, сумма в 400 миллионов – потери всего за один год, а неустойку целиком до 2024 года Лукашенко оценил в 11 миллиардов долларов.

Эксперты прогнозируют, что развязать узел противоречий между Россией и Белоруссией будет не так-то просто. Амбиции Лукашенко, известного своим взрывным характером, не дают этого сделать. Известно, что Батька периодически клянет Кремль во всех грехах: то его ряженку и творог не пускают в Россию, то ФСБ вводит на границе особый контроль, то цены на нефть и газ ему не нравятся.

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Правда, после очередной встречи с Владимиром Путиным все встает на свои места: Лукашенко в который раз клянется в дружбе с Россией и ее президентом и обещает, что все проблемы совсем скоро будут разрешены путем переговоров. Правда, воз, как говорится, и ныне там.  

Автор: Александр Комаров10 января 2019, 21:56
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