Экипаж Ил-20 видел свою смерть

К трагедии в сирийском небе привела цепочка случайностей и действия израильских летчиков. То, что российский самолет Ил-20 попал в прицел комплекса С-200, в первую очередь, виноваты пилоты F-16 ВВС Израиля. Но, согласно версиям, появившимся в Сети, экипаж российского самолета тоже мог совершить роковую ошибку.

Согласно версии Минобороны, военный самолет радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы Ил-20, шел на посадку в Хмеймим со стороны Средиземного моря.

В этот момент четыре израильских истребителя F-16, находившиеся над морем чуть дальше на несколько километров от суши, готовились открыть огонь по ранее намеченным целям на территории Сирии. (Обычно Израиль бомбит базы Хезболлы, которая снабжает оружием своих палестинских сподвижников).

Сирийские силы ПВО, обнаружив на радарах группу чужих самолетов, находящихся примерно в 80-ти километрах от берега, сразу же взяли их в прицел. Электроника зафиксировала цели и выпустила в сторону F-16 ракету. Видимо в момент старта в зону ее действия залетел российский самолет.





Согласно своим техническим характеристикам, уже в полете ракета самостоятельно перенацелилась на Ил-20, так как он значительно больше израильских истребителей. Система "свой-чужой", призванная обезопасить российские самолеты от комплекса С-200, в воздухе уже не работает: она опознает цели до запуска ракеты.

Экипаж российского самолета, оборудованного РЛС бокового обзора, инфракрасным сканером и оптическими датчиками, с большой долей вероятности видел на экранах радаров, что в его сторону летит ракета, но сделать уже ничего не мог. Несколько секунд военные с ужасом наблюдали, как со скоростью 4000 километров в час к ним приближается смерть.





Можно предположить, что израильские пилоты некоторое время летали на безопасном для них расстоянии от границы поражения С-200, специально выжидая появление российского самолета. Когда он превратился в мишень, зная, что сирийские ПВО не будут открывать огонь, летчики пристроились ему в хвост и выпустили ракеты по намеченным целям.

В этом случае – налицо ошибка операторов С-200, которые не смогли распознать в метках на экране радара большой российский самолет. Но есть и другая версия, распространяемая в Сети: якобы Ил-20 сам подыскивал цели для системы С-200, передавая координаты наводчикам, но просто не успел покинуть зону поражения или операторы ПВО спутали его с израильскими F-16.





Очевидно, что при любом раскладе – не будь рядом с российским самолетом израильских истребителей, трагедии бы не произошло. После этого инцидента Россия подготовит ответные действия. Как заявил верховный главнокомандующий Владимир Путин, это будут такие шаги, которые заметят все.

Можно предположить, что для дополнительной безопасности российские самолеты радиоэлектронной разведки будут теперь сопровождаться истребителями. Не исключено, что наши военные консультанты проведут дополнительную работу с сирийскими офицерами, управляющими противоракетными комплексами.

Напомним, что 17 сентября сирийскими силами ПВО над Средиземным морем был сбит российский военный самолет Ил-20. Причиной удара послужили маневры израильских истребителей F-16, атаковавших в это время цели на территории Сирии. В результате погибли 15 российских военнослужащих. В Москве расценили провокационные действия Израиля как враждебные и оставили за собой право на адекватные ответный ответ.