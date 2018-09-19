Российский офицер выжил в катастрофе Ил-20

Российский военный, числившийся погибшим в катастрофе Ил-20 в Сирии, оказался жив и здоров. Офицера ошибочно включили в список погибших.

После публикации списка погибших при крушении российского самолета в Сирии, жена Андрея Сергеенкова вышла на связь с журналистами и сообщила, что ее мужа не было на борту Ил-20. 35-летний офицер, действительно, отбыл в командировку в Сирию в конце августа, он служит на авиабазе Хмеймим.

Татьяна Сергеенкова сообщила "Комсомольской правде", что ее мужа на борту сбитого самолета его не было. "Эта информация стопроцентная, как я ее получила, сказать не могу. На Ил-20 мой муж никогда не летал", - сказала жена офицера.

Не исключено, что вместо Андрея Сергеенкова в списках погибших должен был быть указан его однофамилец с другим именем. Эта информация сейчас уточняется.

Напомним, что 17 сентября российский военный самолет радиоразведки Ил-20 был сбит так называемым дружественным огнем: сирийские силы ПВО перепутали его с израильскими истребителями F-16. Они в это же время наносили удары по базам Хезболлы в Латакии.

Израиль предупредил российских военных за минуту до своей операции и по сути подставил Ил-20 под ракетный удар. В результате погибли 15 российских военнослужащих. В Минобороны России отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию, так как их пилоты не могли не видеть заходящий на посадку российский Ил-20.

В Москве расценивают провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия, заявили в военном ведомстве. В свою очередь президент Путин назвал случившиеся цепью трагических случайностей.