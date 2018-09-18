Почувствуют все: Путин пообещал грозный ответ на трагедию с Ил-20

Россия готовит ответные действия поле инцидента с самолетом Ил-20, сбитым сегодня в Сирии. Как заявил верховный главнокомандующий Владимир Путин, это будут такие шаги, которые заметят все.

Президент прокомментировал инцидент со сбитым военным самолетом после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По словам Путина, ответные действия будут направлены прежде всего на дополнительное обеспечение безопасности российских военнослужащих и объектов в Сирии.

Глава государства также призвал серьезно разобраться в произошедшем и призвал не сравнивать крушение Ил-20 со сбитым Турцией Су-24.

"Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет. Здесь, скорее, это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш", – приводит слова Путина РИА Новости.

Когда гибнут люди, особенно при таких трагических обстоятельствах, это всегда беда, беда для нас всех, для страны и для близких наших погибших товарищей. Я приношу соболезнования близким погибших.

Напомним, что 17 сентября российский военный самолет, выполнявший радиоразведку, был сбит сирийскими ПВО. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии, и по ним был открыт огонь с земли. Израиль предупредил российских военных за минуту до своей операции и, по сути, подставил наш самолет под ракетный удар. В результате погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны России отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию, так как их пилоты не могли не видеть заходящий на посадку Ил-20. В Москве расценивают провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия, заявили в военном ведомстве.