Порошенко раскусил "коварный план Путина"

Своими откровениями украинский президент поделился с корреспондентом телеканала CBS News. Петру Порошенко совершенно ясно, чего желает Владимир Путин. Цель президента России – воссоздать СССР.

"Он хочет вернуть Советский Союз. Он ответил в интервью на вопрос, что является крупнейшей катастрофой 20 века: не Вторая мировая война, Хиросима, Чернобыль, а распад СССР. Это его мышление", – пояснил Порошенко ход своих мыслей журналисту.

А для того, чтобы достичь своей цели, Путин намерен отвоевать Украину, считает Порошенко. План Путина – Советский Союз или Российская империя, смысл от этого не меняется, убежден украинский президент.

Как писали Dni.Ru, во время визита в Киев бывшего директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майка Помпео у него состоялся разговор с Порошенко. Представитель Вашингтона тогда предупредил главу Незалежной, что лимит терпения у Белого дома в отношении Киева подходит к концу, и что Соединенные Штаты планируют взять под жесткий контроль выделяемые Украине средства.

President Petro Poroshenko tells CBS News' Holly Williams that his country needs more help from the U.S. as it fights a deadly,... https://t.co/v145pgU7jj