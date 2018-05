Запад закатил истерику после убийства предателя Бабченко

Расследование убийства журналиста Аркадия Бабченко в Киеве только началось, а кое-кто уже назначил виновных. В западных СМИ творится настоящая истерия: тамошние журналисты вспоминают, что Бабченко был критиком российской политики, делая недвусмысленный намек, что за преступлением может стоять Москва.

Влиятельное американское издание The New York Times отмечает, что Бабченко покинул Россию в 2017 году и перебрался на Украину из-за угроз в свой адрес. По словам авторов, угрозы были "настолько личные и пугающие", что журналист был вынужден спешно спасаться бегством.

Агентство Reuters отмечает, что Бабченко резко критиковал как внутреннюю, так и внешнюю политику Москвы, в том числе на украинском направлении и в Сирии. При этом западные журналисты напоминают, что ранее на Украине были убиты и другие критики России: бывший депутат Денис Вороненков, участница Майдана Амина Окуева.

Отличились и британские СМИ. The Guardian фактически один в один повторяет заявления украинской стороны, утверждая, что убийство Бабченко связано с его профессиональной деятельностью. Как и The New York Times, британское издание отмечает, что журналист был вынужден покинуть Россию после поступавших в его адрес угроз.

Колумнисты издания сообщают, что Бабченко много критиковал президента России Владимира Путина. Другие отмечают, что Киев стал прибежищем для "самых рьяных противников Москвы", а также местом резонансных заказных убийств.

Напомним, Аркадий Бабченко был убит в Киеве 29 мая. Убийца поджидал его в подъезде дома. По одним данным, журналист скончался на месте от трех выстрелов в спину, по другим – умер по пути в больницу. Расследование продолжается.

Бабченко был известен своей резкой антироссийской позицией. На своей странице в Facebook он зачастую оставлял едкие и глумливые комментарии. После крушения самолета Ту-154 в декабре 2016 года Бабченко заявил, что нисколько не сожалеет о погибших артистах, которые летели в Сирию выступать перед российскими военнослужащими, чтобы тем "лучше бомбилось". Родным и близким погибших выразить слова соболезнования он отказался.

Иногда Бабченко предавался размышлениям о будущем. "Я обязательно вернусь в Москву. Есть у меня там еще одно дельце", – писал он в августе прошлого года. Далее представлял, как едет в танке "Абрамс" по Тверской улице под флагом НАТО. "А благодарные россияне, забыв про Крым, будут кидать освободителям цветы и, опуская глаза, просить гуманитарной тушенки", – добавлял журналист.