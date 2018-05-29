Сходил за хлебушком: Чудовищные детали убийства журналиста Бабченко в Киеве

Стали известны детали убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. В репортера выстрелили три раза.



Трагедия разыгралась в одном из домов на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе украинской столицы. Силовики составили приблизительную картину произошедшего.

Аркадий вышел вечером из дома в магазин, купить хлеба на ужин. Когда журналист возвращался в свою квартиру, в подъезде его поджидал киллер.

Убийца произвел три выстрела, пули попали в спину Бабченко. Жена журналиста в это время была в ванной, услышав странные хлопки, женщина выглянула из комнаты. В прихожей на полу в луже крови лежал Аркадий. Видимо, киллер напал в тот момент, когда Бабченко открывал дверь квартиры.

Женщина вызвала скорую помощь. Однако медики уже ничем помочь не смогли. Бабченко умер по дороге в больницу.

Данных об убийце у следствия пока нет. Зато Киев сделал громкое заявление, связав расстрел журналиста с российскими спецслужбами. Как повелось в последние годы на Украине, еще до приезда на место трагедии следователей, общественные деятели и депутаты выдали свои версии произошедшего.





"В последнее время ему часто угрожали с России. Он сбежал оттуда. Он писал, что его угрожали убить, уничтожить его и всю его семью", – заявил волонтер и друг репортера Мирослав Гай. В свою очередь нардеп Антон Геращенко поспешил сообщить, что одной из версий убийства Аркадия Бабченко будут действия российских спецслужб.

Как писали Dni.Ru, российский журналист Аркадий Бабченко был убит вечером 29 мая в Киеве. Его застрелили. В связи с убийством репортера возбуждены уголовные дела в России и на Украине.

