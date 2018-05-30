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Жуткие кадры с места убийства журналиста Бабченко

Аркадий Бабченко. Фото: GLOBAL LOOK press
Видео и фотографии с места убийства российского журналиста Аркадия Бабченко появляются в Сети. По одной из версий, смерть корреспондента на совести украинских националистов. Тем не менее политики в Киеве продолжают кричать о причастности к преступлению России.

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Видеокамера запечатлела момент, когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место преступления. Тело Бабченко обнаружила жена журналиста, сообщает "Украинская правда".

Аркадий Бабченко был убит вечером 29 мая в Киеве. Dni.Ru писали, что неизвестный несколько раз выстрелил ему в спину. Уже составлен фоторобот подозреваемого.

Бабченко уехал в Киев в августе 2017 года. Наибольшую известность он получил своими антироссийскими постами в соцсетях. По мнению экспертов, убийство Бабченко может быть провокацией СБУ против России, передает РИА ФАН.

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Как стало известно, полиция прибыла в дом на Никольско-Слободской улице, где проживал Аркадий Бабченко, еще до убийства. Стражи порядка искали какие-то видео с камер наблюдения. Свои действия правоохранительные органы комментировать отказались.

Бабченко – не первый российский гражданин, убитый в Киеве. За последние несколько лет в украинской столице были убиты журналист Павел Шеремет, а также экс-депутат российской Госдумы Денис Вороненков.

Киев по традиции начал "расследование" с обвинений в адрес российских спецслужб. Мотивы преступления, по мнению полиции, кроются в профессиональной деятельности и гражданской позиции жертвы. Но есть опасения, что следствие и в этот раз не доведет дело до конца. 

Автор: Андрей Евлампиев30 мая 2018, 10:08
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