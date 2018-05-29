"Совершенно плевать": убитый журналист Бабченко глумился над жертвами Ту-154

Убитый в Киеве вечером, 29 мая российский журналист Аркадий Бабченко имел весьма "специфическую" точку зрения на происходящее вокруг. На жертв катастрофы Ту-154 в Сочи ему было "совершенно плевать", а в Москву он собирался приехать исключительно на американском танке "Абрамс". Под флагом НАТО.

На следующий день после крушения лайнера Минобороны Ту-154 над Черным морем, 26 декабря 2016 года, Бабченко оставил запись на своей странице в Facebook, где в крайне циничной манере высказался о жертвах страшной катастрофы. "Есть ли у меня сочувствие по поводу гибели 80 штатных сотрудников министерства обороны поехавшей головой недоимперии, устроившей в соседней, братской когда-то стране Сталинград и Курскую дугу с тысячами погибших", - написал он.

По словам Бабченко, артисты летели на концерт к российским летчикам, чтобы тем "лучше бомбилось". "Так что – совершенно плевать", – написал журналист. Родным и близким погибших выразить слова соболезнования он отказался.

Глумливый комментарий Бабченко оставил и после смерти артиста Михаила Державина. Он напомнил, что актер с 2003 года был членом "Единой России", в 2006 призывал Владимира Путина остаться на третий срок, а в 2007 стал доверенным лицом "ЕР". По мнению журналиста, причин для скорби по поводу смерти такого человека он не находит.

Иногда Бабченко предавался размышлениями о будущем. "Я обязательно вернусь в Москву. Есть у меня там еще одно дельце", – писал он в августе прошлого года. Далее представлял, как едет в танке "Абрамс" по Тверской улице под флагом НАТО. "А благодарные россияне, забыв про Крым, будут кидать освободителям цветы и, опуская глаза, просить гуманитарной тушенки", – добавлял журналист.

Напомним, Бабченко обнаружила соседка, когда он был еще жив. Журналист скончался по пути в больницу. По некоторым данным, нападавшие стреляли ему в спину.

Примечательно, что незадолго до смерти Бабченко опубликовал необычное сообщение. Он рассказал, что 29 мая отмечает второй день рождения. Оказывается, ровно четыре года назад журналист чуть было не погиб: из-за перегруза вертолета его не взяли на борт. Позже машина рухнула, а все находившиеся на борту погибли.

Аркадий Бабченко уехал из России в 2017 году. Сначала он проживал в Чехии, затем в Израиле, а после поселился в Киеве. Он неоднократно заявлял, что в его адрес поступают угрозы.