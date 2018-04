Бить или не бить: безумный Трамп дал задний ход

Судя по высказыванию в соцсети, американский лидер дал задний ход своему заявлению о намерении выполнить ракетный удар по Сирии. Он уверяет, что ничего подобного не говорил.

"Я никогда не говорил, что атака на Сирию будет осуществлена. Она может произойти совсем скоро или вовсе не скоро! Как бы то ни было, США под моим руководством проделали огромную работу по освобождению региона от "ИГ" (организация запрещена в России. – Прим. ред.). И где ваше "спасибо, Америка"?" - написал глава государства.

Подписчики раскритиковали Трампа. "Идиот", "Вы самый жалкий экземпляр, когда-либо занимавший пост президента", "Ну ты и лжец", – прокомментировали публикацию американцы.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”