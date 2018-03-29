Москва готовит бомбу в ответ на высылку дипломатов

Россия пообещала серьезный ответ Западу на высылку дипломатов. Меры будут зеркальными, но не только, предупредил глава МИД Сергей Лавров.

Глава российской дипломатии рассказал, что ответные меры на действия Запада по делу об отравлении двойного агента Сергея Скрипаля будут зеркальными, но не только. Это значит, что Москва готовит не просто симметричный ответ, а нечто большее – настоящую бомбу для Запада.

Американский посол Джон Хантсман был сегодня, 29 марта приглашен в российский МИД, где ему изложили содержание ответных мер в отношении США. Хантсману передана нота протеста по поводу возмутительных и необоснованных требований американских властей.

Известно, что 58 сотрудников посольства в Москве и два работника Генконсульства в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата. Кроме того, Москва закрывает консульство в Северной столице, сообщает RT.

Эти меры стали ответом на высылку 60 российских дипломатов из США и закрытие генконсульства в Сиэтле в связи с делом Скрипаля, которое, как считают в Москве, является срежиссированным спектаклем. До этого Британия выслала 23-х российских дипломатов, обвинив Кремль в отравлении экс-сотрудника ГРУ. Но Лондон решил на это не останавливаться: Тереза Мэй уже обсуждает с членами своего кабинета новые санкции против России. Речь идет о запрет на продажу Россией ее суверенных долговых бумаг на фондовом рынке Лондона.

Британия получила широкую поддержку: в знак с солидарности в Канаде и странах Европы персонами нон грата были объявлены в общей сложности более 130 российских дипработников.

Лавров заявил, что Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге https://t.co/OWfFYVD0Vh — Вести 365 Новости (@twit48aa) 29 марта 2018 г.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в британском городе Солсбери в бессознательном состоянии. Полиция заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим газом "Новичок". Никаких доказательств Лондон до сих пор не предоставил, также, впрочем, как и фотографий отравленных, находящихся в больнице.