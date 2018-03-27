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Политика

Запад втянул НАТО в скандал вокруг России

Фото: GLOBAL LOOK press/Wiktor Dabkowski
На Западе продолжается истерика вокруг дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. На днях о высылке российских дипломатов объявили некоторые страны, включая США и Канаду. Теперь же сообщается, что численность российских диппредставительств сократится в 25 странах. 

Продолжение: Детей российских богачей вышвырнут из британских школ
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НАТО высылает семь российских дипломатов, а еще трем отказано в аккредитации в постоянном представительстве нашей страны при альянсе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

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Сюжеты Отравление предателя Скрипаля

Сергей Викторович Лавров

Сергей Викторович Лавров министр иностранных дел России

Всего российское дипредставительство будет сокращено в 25 странах блока. "Совет Североатлантического альянса сокращает состав сотрудников России на десять человек… численность российских сотрудников составит 20 человек", – заявил он на пресс-конференции.

Столтенберг при этом подчеркнул, что политика Брюсселя в отношении Москвы остается прежней. По его словам, НАТО будет, как и прежде, обеспечивать "двойной подход" – оборона плюс диалог.

Напомним, о высылке российских дипломатов в знак солидарности с позицией Великобритании по делу об отравлении Скрипаля объявили накануне ряд западных стран. В их числе США, Канада, Франция, Германия, Польша.

Особое рвение проявили в Вашингтоне. Президент США Дональд Трамп объявил о высылке 48 сотрудников дипломатической миссии России в своей стране, а также 12 сотрудников миссии ООН.

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал происходящее "хамством". По его словам, Москва не намерена это терпеть и будет применять ответные меры.

Виновными за сложившуюся ситуацию министр назвал Соединенные Штаты. "Когда то одного, то двух дипломатов, причем шепча нам на ухо извинения, просят выехать из той или иной страны, мы знаем доподлинно, что это результат колоссального давления, колоссального шантажа", – сказал Лавров.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в городе Солсбери неподалеку от Лондона. В Соединенном Королевстве предположили, что они могли быть отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй безосновательно обвинила в случившемся Россию. Москва все претензии в свой адрес отвергает, призывая к объективному и беспристрастному расследованию.

Автор: Иван Поляков27 марта 2018, 19:07

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