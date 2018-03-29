Киев сделал неожиданное предложение Москве

Выборы-2018 Послание президента Новости Украины Страсти вокруг Трампа Госдума VII созыва

Самое читаемое

Волочкова пустилась в пляс после скорби о погибших детях
Лечащий врач: Мозг Табакова расплавился от гноя
Реальное число погибших в Кемерово: данные кассиров раскрыли правду
"Позеленел мальчик": Бледанс показала исхудавшего сына
Собчак скандально высказалась о смерти детей в Кемерово
партнеры
Четверг 29 марта
Лента новостей
09:52
Ветеринар-живодер замучил до смерти 170 собак
09:49
В Москве на салатовой ветке метро встали поезда
09:41
Россиянам пообещали запредельно дорогой бензин
09:28
Актер Александр Балуев: Этого позора я не выдержал и ушел
09:28
У лайнера с 38 пассажирами в полете отказал двигатель
09:24
Потерявший семью в авиакатастрофе Калоев – кемеровчанину Вострикову: Боль не уходит
08:53
У московского Лайтбанка отозвали лицензию
08:40
50-летний Пресняков перестал быть похожим на себя
08:31
Тулееву отказали в показательной порке
08:00
ЦБ лишил лицензии крупный банк
22:24
Поклонники в шоке от новой утраты "ВИА Гры"
22:07
Сеявший панику в Кемерово украинец набивает себе цену
22:00
Медведева об уходе из спорта ради семьи
21:46
Как остаться живым при пожаре в торговом центре
21:34
Олег Анофриев предвидел собственную смерть
21:27
Тулеев не приехал даже к семье погибшей родственницы
21:07
В Москве задержали известного блогера
21:04
Близкие делят шикарное наследство Олега Анофриева
20:54
"Что мне завтра делать?" – Убитые горем родители похоронили жертв трагедии в Кемерово
20:50
Под Волгоградом в девятиэтажке произошел пожар
20:39
Брат-мошенник отнял у Мавроди место на кладбище
20:15
Уральские чиновники закатили пирушку в день траура
20:07
В Екатеринбурге грабитель устроил взрыв в Сбербанке
19:55
Пенсионер на снегоходе протаранил ограду и умер
19:45
Елена Яковлева рассказала о сговоре в "Современнике"
19:34
Безумные регионы: 15-летний подросток из Удмуртии совершил шесть преступлений за час
19:29
Москвичей "заперли" в квартирах по ошибке
19:13
Кемеровский врач объяснил слова о 300 погибших в ТЦ
18:39
В Москве вооруженные бандиты ограбили банк
18:32
Бузова исчезла после пожара в "Зимней вишне"
18:25
В скандал с изменами Трампа втянули ребенка
18:22
Омский школьник отравился алкоголем и лег на снег
18:19
Посеявший панику в Кемерово украинец объявлен в розыск
17:41
Тулееву выдали черную метку
17:37
В Тюмени рядом с ТЦ сгорел жилой дом
17:28
Катя Варнава заговорила о личной утрате после пожара в Кемерово
17:12
Москвичам посоветовали забаррикадироваться в квартирах
17:04
Отключивший сирену охранник "Зимней вишни" решил не извиняться
16:58
В казанском ТЦ заперли двери во время эвакуации
16:44
Новогодние скидки продолжаются
16:41
Бойцы "Вагнера" следят за отходом боевиков из Восточной Гуты
16:40
87-летнего Олега Анофриева убил рак
16:37
Под Ростовом в ДТП с микроавтобусом пострадал ребенок
16:31
В Подмосковье обрушился лифт с людьми
16:17
Дряхлеющая Шерон Стоун спасается в объятиях молодого любовника
16:16
Бородина публично высказалась о самом мерзком в кемеровской трагедии
16:03
Шойгу помолился о жертвах пожара в "Зимней вишне"
15:57
Врачи отказались оперировать больную Пугачеву
15:56
В Санкт-Петербурге горит автоцентр (видео)
15:55
Известного певца нашли мертвым в собственном доме
15:45
В Нижнем Новгороде загорелся автобус с пассажирами (видео)
15:43
Трагедия в Кемерово: хайп и будущее
15:25
Савченко начала предвыборную кампанию со стриптиза
15:20
Тулеева назвали "бессмысленной мумией" и отправили "на выход"
15:20
Автобус с ехавшими проверять пожароопасность ТЦ журналистами загорелся в пути
14:57
"Сидел и ничего не делал": разное видение ситуации охранником и очевидцем
14:56
Умер Олег Анофриев
14:49
Рапунцель из "Дома-2" ужаснула своим видом перед родами
14:42
Все охранники должны стать спасателями
14:40
Управляющая ТЦ "Зимняя вишня" арестована
14:37
У Як-42 "Саратовских авиалиний" в полете отказал двигатель
14:30
После трагедии в Кемерово Цымбалюк-Романовская повеселилась на юбилее Смеховой
14:28
Депутаты Госдумы пришли к мемориалу жертвам пожара в Кемерово
14:22
"Они были в сауне": куда пропали запершие двери контролеры кинотеатра
14:10
Порошенко снизошел до соболезнований России
14:09
Россияне желают смерти недостаточно скорбящим звездам
14:03
К чему снится скелет
13:48
В московском метро произошел сбой
13:42
Тулеев спустя трое суток после гибели детей обратился к народу
13:38
Отважные обувщики бросились в огонь "Зимней вишни"
13:36
Оседлать сгоревших детей: Собчак взбесил сюжет телеканала о трагедии
13:30
Под Москвой поймали серийного похитителя велосипедов
13:26
"Как мальчик": 60-летний Сюткин раскрыл секрет потрясающей внешности
13:15
Врачи приняли опухоль пациента за пивной живот
13:11
В МЧС установили точную причину пожара в "Зимней вишне"
13:08
Известную телеведущую с парализованными ногами забыли в самолете
13:06
Россиянин украл баню в соседнем селе
12:55
Кремль оценил поведение Тулеева и его зама после трагедии
12:38
Умер сын Калашникова
12:37
Джанабаева сделала заявление: Жизнь никогда не будет прежней
12:36
Блогер Соболев стыдливо стер пост о сотнях жертв в Кемерово
12:32
В МХТ возмущены гадкими слухами о Зудиной
12:25
В Москве в ТЦ "Свиблово" задымление
12:06
В Москве состоялась церемония вручения премии "Золотая маска"
11:59
Завуч об избежавшем смерти в ТЦ пятикласснике: "Не судьба, значит"
11:55
Мизулина на шоу Соловьева: Это удар в спину для Путина
11:55
Россиянин заживо сжег пьяную любовницу
11:47
"Закрыли дверь и сели на пол": последние минуты погибших в ТЦ детей
11:30
Тулеев уволил первых чиновников после трагедии с детьми
11:29
Самбурская материлась на панихиде по жертвам пожара в Кемерово
11:23
Лукашенко из солидарности с Россией объявил траур
11:06
Инженерам в "Зимней вишне" предлагали работать за копейки
11:00
Врач рассказал о мучительной смерти Мавроди
10:52
Бросившая малышей в "Зимней вишне" учительница отказалась возвращаться домой
10:44
Наплевательскому отношению Тулеева к трагедии нашли оправдание
10:43
58-летний Дмитрий Дибров: Брать девушку надо прямо со школьной скамьи
10:34
Испытания российского робота-самосвала показали на видео
10:16
64 оборванные жизни: фото жертв пожара в "Зимней вишне"
10:14
Открыты уникальные свойства воды
10:10
Почему врачи находят рак на последней стадии
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Реальное число погибших в Кемерово: данные кассиров раскрыли правду
Врачи отказались оперировать больную Пугачеву
После трагедии в Кемерово Цымбалюк-Романовская повеселилась на юбилее Смеховой
Главный свидетель назвал поджигателя ТЦ в Кемерово
Сотрудник скорой в Кемерово объявил о сотнях погибших в ТЦ
58-летний Дмитрий Дибров: Брать девушку надо прямо со школьной скамьи
Политика

Киев сделал неожиданное предложение Москве

Фото: wikipedia.org/DDima
Украина предложила России заключить новый договор о дружбе. По мнению Киева, соглашение должно быть основано на новых условиях.
прочитано 1097 раз

Заключенное в середине 1990-х годов российско-украинское соглашение о дружбе и сотрудничестве устарело. Надо подписать новый договор – на совершенно других основаниях.

ПО ТЕМЕ

Порошенко снизошел до соболезнований России

Назло России: Украина поставила на себе крест

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

"Мы должны выйти на новый договор, который будет предусматривать и правовые инструменты решения споров между странами. Любые отношения с Россией должны уже строиться на совсем иных основаниях и исходить из совсем иных реалий, чем это было в 90-х", – заявила замглавы украинского МИДа по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль в эфире местной радиостанции "Новое время".

Подписанный в 1997 году между Россией и Украиной договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве – основополагающий документ, регулирующий отношения двух стран. Он предусматривает стратегическое партнерство "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и другие способы давления", напоминает телеканал "360".

Соглашение действует десять лет и продлевается автоматически. Однако МИД Украины в середине марта подготовил предложения по денонсации договора с Россией, а также план выхода из структур СНГ. В то же время первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Киев не собирается разрывать соглашение и даже намерен "требовать от российской стороны выполнения всех его положений".

Напомним, что 28 марта Украину покинули объявленные персонами нон грата сотрудники российского посольства. Так Киев решил продемонстрировать солидарность с Лондоном.

Ранее несколько государств Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада приняли решение о высылке более 100 наших дипломатов в связи с делом Скрипаля. Российский МИД предупредил, что недружественный шаг не останется без ответа, и пообещал устроить "партнерам" сюрприз.

Автор: Андрей Евлампиев29 марта 2018, 09:05

Политика

После трагедии в Кемерово законы подвергнут ревизии
Трамп некрасиво поступил с Путиным во время поздравления
Британская презентация по делу Скрипаля обернулась оглушительным провалом
Мэй двое суток сочиняла слезливое письмо для Путина

Шоу-бизнес

Актер Александр Балуев: Этого позора я не выдержал и ушел
Новый провал Виталины Цымбалюк-Романовской
Обнимающиеся Пресняков и Орбакайте произвели фурор
Поклонники в шоке от новой утраты "ВИА Гры"

Проишествия

Известного певца нашли мертвым в собственном доме
Автобус с ехавшими проверять пожароопасность ТЦ журналистами загорелся в пути
Найден исполнитель покушения на предателя Скрипаля
"Отмечали каникулы": дети при пожаре в "Зимней вишне" гибли целыми классами

Lifestyle

Олег Анофриев предвидел собственную смерть
Жена знаменитого политика стала героиней балета в Большом
"Володя, помоги": Как Олег Табаков выбирал преемника
Звезду "Игры престолов" нашли пьяной на дороге
Регионы

Главный свидетель назвал поджигателя ТЦ в Кемерово

Детский фотограф раскрыл некоторые детали следствия
Общество

Оседлать сгоревших детей: Собчак взбесил сюжет телеканала о трагедии

Журналисты забыли о моральных нормах
Шоу-бизнес

После трагедии в Кемерово Цымбалюк-Романовская повеселилась на юбилее Смеховой

Пианистка явилась на праздник подруги
Шоу-бизнес

Врачи отказались оперировать больную Пугачеву

Выяснилось, что у певицы большие проблемы с сердцем

Гороскоп

Специалист об ухудшении состояния онемевшего от инсульта Добронравова
Астрологический прогноз с 26 марта по 1 апреля
Союзу Лободы и солиста Rammstein угрожает другой мужчина
Совет на выходные

Фоторепортажи

В Москве состоялась церемония вручения премии "Золотая маска"
64 оборванные жизни: фото жертв пожара в "Зимней вишне"
Россия рыдает из-за трагедии в Кемерово
Леденящие душу снимки из выгоревшего ТЦ в Кемерово

Спорт

Тутберидзе назвала причину провала Загитовой на ЧМ
У американского баскетболиста отказало сердце прямо во время матча (видео)
Пятилетний сын вратаря сборной умер от рака
Загитова получила жуткую травму из-за падений на ЧМ

Регионы

Тулеев не приехал даже к семье погибшей родственницы
"Что мне завтра делать?" – Убитые горем родители похоронили жертв трагедии в Кемерово
Уральские чиновники закатили пирушку в день траура
Кемеровский врач объяснил слова о 300 погибших в ТЦ
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru