Трамп некрасиво поступил с Путиным во время поздравления

Стали известны новые подробности телефонного разговора президентов России и США после объявления итогов выборов. Оказывается, Дональд Трамп не обсуждал с Владимиром Путиным дело отравленного в Британии двойного агента Скрипаля из-за того, что не хотел транслировать свои коварные планы.

Детали беседы раскрыл в эфире телеканала CNN официальный представитель Совета национальной безопасности США Майкл Энтон. По его словам, президент США не стал обсуждать по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным дело отравленного бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, потому что не хотел заранее уведомлять его о планах по высылке дипломатов.

Непонятно, зачем вообще Трамп позвонил Путину, да еще через двое суток после объявления результатов президентских выборов. Этим шагом он удивил свою администрацию, которая заявляла, что хозяин Белого дома не собирается поздравлять своего российского коллегу с переизбранием на пост главы государства.

20 марта Трамп решил не портить настроение своему собеседнику, а, напротив, заявил, что надеется на скорую встречу. До этих громких слов в Штатах были настроены на то, что как минимум до ноября 2018 года президентам России и США встретиться не удастся. На это время намечено проведение саммита G20 в Аргентине.

#Трамп усиливает давление на #Кремль, пытаясь убедить его в том, что враждебные акции против западных союзников не останутся безответными https://t.co/LdI936fLYs — Радио Азаттык (@Radio_Azattyk) 28 марта 2018 г.

А уже 26 марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Также о высылке сотрудников диппредставительств объявили Австралия, Украина, Канада и более десятка стран Евросоюза. Некоторые государства отозвали из Москвы для консультаций глав своих дипломатических представительств.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в британском городе Солсбери в бессознательном состоянии. Полиция заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим газом "Новичок". Власти Британии сразу же обвинили в организации покушения Россию и выслали из страны 23 российских дипломата. Москва приняла зеркальные меры.