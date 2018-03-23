Политический гипноз: как Британия в Евросоюз вернулась

Хлопнувшая дверью Евросоюза Британия снова там. Лондону удалось загипнотизировать Брюссель и сплотить вокруг себя Старый Свет.

Фактически Великобритания вернулась в Евросоюз. Так объяснил позицию Брюсселя по делу отравленного Скрипаля известный немецкий политолог Александр Рар.

"Великобритания, которая фактически уже не член Евросоюза, которая должна решать уйму проблем, связанных с ее выходом, которая была под сильным прессингом со стороны европейцев по всем отношениям, устроила какую-то абсурдную истерику", – сказал Рар в интервью изданию "Взгляд".

Эксперт полагает, что Британия, выйдя из Евросоюза, смогла фактически вернуться и сплотить искусственно каких-то загипнотизированных европейцев вокруг своей позиции против России. Причем вначале некоторые страны ЕС не хотели поддерживать жесткую резолюцию и придерживались иного мнения.

"Риторика оказалась такой, все 28 стран вдруг встали на сторону Англии. В других вопросах они не становятся на ее сторону, а вдруг все встали", – выразил недоумение политолог. Он полагает, что все дело в инерции – Европа не хочет терять Великобританию как партнера в вопросах безопасности.

Накануне, 22 марта, до глубокой ночи на внеочередном саммите Евросоюза обсуждалось дело отравленного в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В итоге Брюссель осудил атаку, которую приписывают России, и выразил солидарность с Великобританией. Тем не менее на саммите ЕС британцам не удалось добиться однозначного согласия с их мнением о том, что именно Россия виновна в нападении.

Британия пытается убедить другие европейские страны последовать своему примеру и выслать российских дипломатов



Тереза Мэй на сегодняшнем саммите ЕС в Брюсселе намерена предупредить остальных лидеров союза об угрозе для всей Европы, исходящей от Россииhttps://t.co/8jowr9OJO0 pic.twitter.com/FiwkeA4woc — Эхо Москвы (@EchoMskRu) 22 марта 2018 г.

Напомним, 4 марта 2018 года в британском Солсбери у торгового центра были найдены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Полиция предположила, что их могли отравить нервно-паралитическим газом "Новичок", разработки которого якобы велись еще в СССР.

В тот же день власти Солсбери сообщили, что пострадавшие доставлены в реанимацию в критическом состоянии, передает РИА ФАН. Накануне, 22 марта, представители клиники, где находятся Скрипаль его дочь, сообщили, что пациенты по-прежнему без сознания, и озвучили неблагоприятный для них прогноз. Возможно, что отравление привело к серьезному поражению головного мозга. При этом фотографий и видеокадров отравленных Скрипаля и его дочери властями Британии до сих пор не предоставлено.