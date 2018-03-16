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Чем Россия мешает Западу

Фото: Dni.Ru
Руслан Осташко

Руслан Осташко блогер

 Общественный деятель, политик, создатель интернет-издания "Политическая Россия". Окончил Московский Пограничный Институт ФСБ РФ (бывший МВИ ФПС РФ).
Я думаю, что все вы уже ознакомились с заявлением британского министра обороны, в котором он демонстрирует свой ум, начитанность, твердость характера, моральный уровень, качество британского образования и представление британских чиновников о том, как надо разговаривать с ядерными державами.
прочитано 670 раз

Если вдруг не ознакомились, цитирую то, что сообщило Радио Свобода о выступлении министра Гэвина Вильямсона: "Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон посоветовал России "отойти и заткнуться". Так он отреагировал на ответные заявления Москвы по поводу высылки 23 российских дипломатов из Соединенного Королевства. Уильямсон назвал "возмутительным актом" отравление бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери. В причастности к инциденту Соединенное Королевство обвиняет Россию. Уильямсон назвал произошедшее атакой на Великобританию."

Фото: GLOBAL LOOK press/I-Images

Я специально ничего не буду говорить в этом материале о британских военных, потому что господин Вильямсон хоть и министр обороны, но на самом деле является сугубо гражданским лицом и получил он свою должность в качестве благодарности за долгую и упорную партийную работу во славу Терезы Мэй. В некотором смысле британским военным можно слегка посочувствовать, потому что иметь такого начальника – это удовольствие сильно ниже среднего. До того, как господин Вильямсон смог пробиться в большую политику, он был продавцом каминов, вот обычных загородных каминов, а еще он занимался продажей сантехники и керамической плитки. Ну вот тут примерно становится понятно, почему уровень лексикона и скажем так политической риторики находится у него на уровне провинциального строительного рынка.

А теперь пару слов о том, как на это нужно отвечать. Cкажу сразу, я не разделяю мнения многих блогеров, что Вильямсону как-то удалось нас унизить и что российская ответная реакция была какой-то слабой. Друзья, если на каждого идиота реагировать через эскалацию конфликта, то нас можно будет вечно провоцировать и втягивать в какие-то ненужные нам истории. Неужели сейчас из-за слов этого кретина устраивать с НАТО войну? В этом нет никакой необходимости. Мы же страна с высокой и развитой политической культурой и большим литературным наследием и на чьи-то слова мы можем найти адекватную словесную реакцию.

Кстати, я изучил в Твиттере на реакцию британских пользователей на выступление господина министра Вильямсона и должен сказать, что это как раз тот случай, когда народ значительно умнее и культурнее своих политиков.

Пару примеров:

Вот это по-взрослому. Я всегда хотел стать членом правительства, когда вырасту. Похоже, мне вообще не надо было взрослеть!

Консерваторы думают, что их опыт быкования на площадке перед школой может быть использован в международной политике. Было бы смешно, если бы не было так грустно.

Заметка для Гэвина Вильямсона. Требования к России уйти и заткнуться скорее всего не сработают. Наш министр обороны использует угрозы, которые чаше можно услышать на детской площадке

Мне очень понравилась реакция официального представителя Минобороны РФ: "По словам Конашенкова, такие высказывания Уильямсона "замечательно характеризует крайнюю степень его интеллектуальной импотенции". Он добавил, что выпад главы Минобороны Британии в адрес России лишь подтверждает ничтожность всех обвинений Лондона и полное ничтожество самих "обвинителей".

У меня только есть беспокойство, что Вильямсону, так же как и британскому руководству, могут недостаточно точно перевести термин "базарная хабалка", но я надеюсь, что RT справится с задачей донесения всей смысловой глубины позиции российского Министерства обороны.

Гэвин Уильямсон. Фото: GLOBAL LOOK press/Pete Maclaine

А вообще, я считаю, что продавец каминов Вильямсон оказал нас большую услугу. Он своими словами, на нервах, случайно, выразил то, чего вся западная элита хочет от России. Они хотят чтобы Россия, в целом, во всех сферах, "ушла и заткнулась". Мы им мешаем. Мешаем не только самим фактом своего существования, но и тем, что шумим, тем, что влияем на международные дела, тем, что мы присутствуем во всех международных организациях и стараемся их использовать себе во благо. Они нас гонят, и хотят чтобы мы замолчали, поэтому правильный, единственно правильный ответ заключается в том, чтобы никуда не уходить и троллить их до нервного срыва.

Они хотели, чтобы мы заткнулись и не приехали на Олимпиаду. Хренушки. Приехали, побили американцев и немцев в хоккей, повесили везде флаги и спели гимн на стадионе так, что его было слышно даже в телетрансляции. И вот так нужно делать везде: от ООН до спортивных федераций, от Арктического совет до Юнеско. Мы должны быть везде и мы везде должны быть громкими. И пусть гордые лондонцы сходят с ума от злости. Россия никуда не уходит и никуда не уйдет. А единственный выход для тех, кому это не нравится – это по американской традиции выпрыгнуть в окно с криками: русские идут!

16 марта 2018, 18:43

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