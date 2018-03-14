Семья предателя Скрипаля повесила его отравление на взбешенную сватью

В деле об отравлении бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии вспыли новые, неожиданные подробности. За резонансным покушением могли стоять семейные обстоятельства и личные мотивы.



"А почему все думают, что отравить хотели именно Сергея?" – цитирует Telegram-канал Mash родных Скрипаля. По словам родственников пострадавшего, за покушением на него и его дочь могла стоять "возмущенная женщина".

Юлия Скрипаль якобы собиралась выйти замуж, но мать жениха, которая является сотрудницей спецслужб, была против бракосочетания, потому как не хотела, чтобы ее сын связывал судьбу с дочерью беглого экс-сотрудника ГРУ.

"Почему Великобритания скрывает информацию о состоянии дяди Сережи? Какой смысл в этом покушении? Зачем оно? Это не было нужно ни России, ни Англии", – приводит Telegram-канал слова семьи Сергея Скрипаля. По мнению его родных, случившееся кто-то пытается использовать в личных целях.

Племянница пострадавшего Виктория вспомнила, что "одно из агентств заявило, что якобы он (Скрипаль. – Прим. ред.) обращался в полицию из-за слежки".

Напомним, 4 марта 2018 года в одном из районов Лондона у торгового центра были найдены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавших обнаружила девушка, которая совершала пробежку. Следов насилия на их телах обнаружено не было.





Между тем свидетели заявили, что Сергей и Юлия Скрипаль лежали на земле и совершали "беспорядочные движения руками, глядя в небо". Полиция предположила, что их могли отравить нервно-паралитическим газом. В связи с происшествием район был оцеплен, а пострадавшие доставлены в больницу. В настоящее время они находятся в реанимации в критическом состоянии.

В Великобритании предсказуемо кинулись обвинять в случившемся Россию. При этом, как это часто бывает на Западе, не удосужившись привести никаких доказательств своим голословным утверждениям. Премьер-министр Королевства Тереза Мэй в ультимативной форме потребовала от Москвы "объясниться" до 14 марта.





Сергею Скрипалю 66 лет. В России он обвинен в шпионаже, вследствие которого был нанесен значительный ущерб безопасности и обороноспособности государства.

По данным следствия, Скрипаль с середины 1990-х передавал спецслужбам Великобритании сведения о российских агентах под прикрытием. По некоторым сведениям, он получал за свою информацию по сто тысяч долларов.

Из ГРУ Скрипаль был уволен в 1999 году, но продолжал сотрудничать с разведкой Туманного Альбиона. Сообщалось, что он получал нужную англичанам информацию через бывших сослуживцев.

