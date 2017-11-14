Рогозин поставил Терезу Мэй на место

Вице-премьер Дмитрий Рогозин жестко отреагировал на слова главы британского правительства. Тереза Мэй обвинила Россию в подрыве международной системы порядка.

"Международная система порядка", "играть по правилам" – она бы еще сказала "по понятиям", – написал Рогозин на своей странице в Facebook. Вице-премьер напомнил Терезе Мэй о существовании такого понятия, как международное право.

Ранее премьер-министр Великобритании выступила с ежегодной речью по внешней политике. В длинном спиче досталось России – Мэй обвинила ее во вмешательстве в выборы в нескольких странах и попытке подорвать международную систему порядка. Глава правительства обратилась напрямую к Кремлю: "У меня простое сообщение для России. Мы знаем, что вы делаете, и вы в этом не преуспеете".

Политик в очередной раз бездоказательно обвинила Россию в незаконном присоединении Крыма и участии в конфликте в Донбассе, сообщает RT. Кроме того, Мэй заявила, что Москва якобы организовала активную кампанию по кибершпионажу и стремится использовать информацию в качестве оружия.

"Москва использует государственные СМИ, чтобы распространять фейковые новости и фотографии, измененные в фотошопе, пытаясь посеять раздор на Западе и подорвать его институты", – сказала Мэй и напомнила, что Россия несет ответственность за международную стабильность, так как является постоянным членом Совбеза ООН.

Подытожив все обвинения, премьер Британии отметила, что Лондон не желает находиться в постоянной конфронтации с Москвой, но будет защищать свои интересы. Видимо для того, чтобы хоть как-то наладить отношения между двумя странами в Россию с визитом собирается министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, поездка намечена на конец 2017 года.

Напомним, что президент США Дональд Трамп, комментируя предполагаемое вмешательство России в американские выборы, заявил, что верит Владимиру Путину. Российский президент не раз говорил на многих международных площадках о том, что Москва не имеет никакого отношения ко вмешательству во внутренние политические процессы в США.