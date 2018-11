Простофиля Трамп наплевал на важную встречу с Путиным

"Я с нетерпением жду содержательного саммита вновь, как только ситуация будет разрешена!", – написал американский лидер в соцсети. Столь безответственное и ветреное решение Трамп принял после ознакомления с докладом по инциденту в Керченском проливе.

По его словам, решающим фактором при принятии решения стало то, что корабли и моряки Украины не вернулись на родину, передает РИА Новости. Такое отношение к российской стороне можно объяснить, разве что, недальновидностью и вероломностью президента США.

В последний раз Дональд Трамп и Владимир Путин кратко беседовали в начале ноября в Париже в рамках мероприятий в честь столетнего юбилея окончания Первой мировой войны.

Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my previously scheduled meeting....