Простофиля Трамп наплевал на важную встречу с Путиным
"Я с нетерпением жду содержательного саммита вновь, как только ситуация будет разрешена!", – написал американский лидер в соцсети. Столь безответственное и ветреное решение Трамп принял после ознакомления с докладом по инциденту в Керченском проливе.
По его словам, решающим фактором при принятии решения стало то, что корабли и моряки Украины не вернулись на родину, передает РИА Новости. Такое отношение к российской стороне можно объяснить, разве что, недальновидностью и вероломностью президента США.
В последний раз Дональд Трамп и Владимир Путин кратко беседовали в начале ноября в Париже в рамках мероприятий в честь столетнего юбилея окончания Первой мировой войны.
Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my previously scheduled meeting....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 ноября 2018 г.
Как писали "Дни.ру", официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее считает, что Запад знал о провокации Киева в Керченском проливе. Это подтверждается и информационной кампанией, развернутой в европейских СМИ.
Напомним, 25 ноября три корабля украинских ВМС пересекли российскую границу и направились к Керченскому проливу. Суда были задержаны, а моряки арестованы на два месяца.
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