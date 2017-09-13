Киев признал беспредел Саакашвили пустяком

Украинские власти пока не собираются экстрадировать в Грузию Михаила Саакашвили. В Киеве говорят, что незаконное пересечение границы и уголовные дела против политика у него родине еще не повод для такого решения.

В Минюсте Украины назвали условие для экстрадиции скандального политика на родину. Киев сможет сделать это только когда грузинский суд вынесет решение по делу Саакашвили. Как сказал заместитель министра юстиции Денис Чернышов, кроме перехода экс-губернатора Одесской области через границу, на Украине еще ничего не произошло. "Если бы Саакашвили уже был осужден в Грузии, тогда бы это была частичная прерогатива Минюста", – отметил чиновник.

Прокуратура Грузии 18 августа направила в правоохранительные органы Украины и еще нескольких стран запрос об экстрадиции бывшего президента страны Михаила Саакашвили. У себя на родине он обвиняется в финансовых преступлениях и превышении полномочий, ему грозит до 11 лет тюрьмы.

Не исключено, что Киев пытается спровоцировать скандал с участием опального политика, который три дня назад незаконно пробрался на территорию страны через польско-украинскую границу. По-другому объяснить происходящее вокруг политической клоунады Саакашвили (так охарактеризовали его действия в Кремле) достаточно сложно.

С одной стороны, полиция Львовской области заводит уже третье уголовное дело о переходе Саакашвили государственной границы, с другой – власти в Киеве не предпринимают никаких мер для пресечения дальнейших действий экс-губернатора Одесской области, которые могут расшатать и без того нестабильную ситуацию в Незалежной.

Сегодня львовские стражи порядка завели третье дело в отношении Саакашвили, на этот раз по статье "Хулиганство", сообщает ТАСС. До этого ему инкриминировались незаконное пересечение границы и сопротивление представителям власти. Сам же политик, как говорят его сторонники, замыслил изменить Украину и уже заявил о проведении вечером 13 сентября митинга на центральной площади Черновцов.

"Изменения на Украине начинаются с Черновцов. Приглашаю буковинцев на встречу с Михаилом Саакашвили", – написал некто Роман Ванзуряк на своей странице в Facebook. Накануне ночью Саакашвили таинственно исчез из львовского отеля "Леополис", куда заселился накануне.

Летом 2014 года экс-президент Грузии был объявлен у себя на родине во внутригосударственный, а позже и в международный розыск. При этом Саакашвили удается свободно перемещаться по миру. 26 июля 2017 года власти Украины лишили его гражданства. От грузинского он отказался еще в мае 2016 года. Потеряв работу на Украине, политик некоторое время находился в США, а затем в Польше.