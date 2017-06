Путин сделал заявление о своем богатстве

Во время интервью с Владимиром Путиным американский режиссер Оливер Стоун упомянул об огромном состоянии, которое приписывают российскому лидеру. Возможно, он прячет ценности на Кипре?

Президент был краток: "У меня нет такого богатства, о котором говорят. Нет и никогда не было. Чушь это все. Если бы было, давно бы предъявили".

По словам политика, деньги не являются абсолютным счастьем, как и его мерилом. Настоящее богатство – талант, который оставит заметный след, уверен Путин.

"Вы гораздо более богатый человек, чем те, кто имеет на своих счетах большие деньги. У Вас есть свое мнение, у Вас есть талант, Вы имеете возможность его проявить, Вы имеете возможность оставить после себя заметный след. Деньги такого счастья не дают. В гробу карманов нет, деньги с собой не унесешь", – сказал он Стоуну.

А вот чем на самом деле стоит гордиться, так это семьей и особенно – родителями, подчеркнул Путин. "Отец не дожил буквально два месяца до того, как я был назначен премьер-министром. Но даже до того, как я был назначен премьер-министром, он медперсоналу, когда я приходил, всегда говорил: "Вот мой президент едет!" – поделился воспоминаниями глава государства.

"When we're in power too long, we feel that people need us. At the same time, we've changed and we don't even know it." -Oliver Stone pic.twitter.com/wh2nLo8YxR