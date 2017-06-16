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Путин сделал заявление о своем богатстве

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Mikhail Klimentyev
Если бы у Путина были те богатства, которые ему приписывают, о них давно бы стало известно. Если до сих пор не предъявили доказательств – значит, эти слухи чушь.
прочитано 5013 раз

Во время интервью с Владимиром Путиным американский режиссер Оливер Стоун упомянул об огромном состоянии, которое приписывают российскому лидеру. Возможно, он прячет ценности на Кипре?

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Президент был краток: "У меня нет такого богатства, о котором говорят. Нет и никогда не было. Чушь это все. Если бы было, давно бы предъявили".

По словам политика, деньги не являются абсолютным счастьем, как и его мерилом. Настоящее богатство – талант, который оставит заметный след, уверен Путин.

"Вы гораздо более богатый человек, чем те, кто имеет на своих счетах большие деньги. У Вас есть свое мнение, у Вас есть талант, Вы имеете возможность его проявить, Вы имеете возможность оставить после себя заметный след. Деньги такого счастья не дают. В гробу карманов нет, деньги с собой не унесешь", – сказал он Стоуну.

А вот чем на самом деле стоит гордиться, так это семьей и особенно – родителями, подчеркнул Путин. "Отец не дожил буквально два месяца до того, как я был назначен премьер-министром. Но даже до того, как я был назначен премьер-министром, он медперсоналу, когда я приходил, всегда говорил: "Вот мой президент едет!" – поделился воспоминаниями глава государства.

Напомним, что документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным" будет показан на Первом канале. Трансляция четырехсерийной ленты запланирована на 19-22 июня. 

Автор: Алексей Минин16 июня 2017, 08:38
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