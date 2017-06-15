Как Запад обманул наивного Януковича

Виктор Янукович не отдавал приказа о применении оружия. Более того, версия о побеге украинского президента из Киева во время госпереворота была запущена исключительно с целью оправдать сам переворот.

В дни Майдана Запад гарантировал Виктору Януковичу, занимавшему пост главы Украины, прекращение уличных волнений. Условие было одно: он не применяет оружие против толпы.

По словам российского лидера Владимира Путина, западные партнеры и его просили повлиять на ситуацию. Однако слово они не сдержали, и президент Незалежной был вынужден отправиться в изгнание.

"Во-первых, это совершенно точно: Янукович не отдавал приказов о применение оружия в отношении демонстрантов. Кстати, западные партнеры, в том числе американские, просили меня повлиять на него в этом направлении, чтобы он таких приказов не отдавал. Нам было сказано: "Мы вас очень просим не допустить применение Януковичем силы, а мы обещаем, что сделаем все для того, чтобы оппозиция освободила площади и административные здания", – рассказал Владимир Путин в рамках интервью для фильма американского режиссера Оливера Стоуна.



По мнению лидера России, версию о бегстве Януковича придумали заинтересованные круги. Сделано это было с единственной целью – оправдать поддержку украинского госпереворота со стороны Запада. В действительности бегства не было: политик отправился в плановую поездку в Харьков.

"Стоило ему только уехать во второй по величине город страны на внутриполитические мероприятия, вооруженные люди захватили резиденцию. Если бы в США захватили Белый дом, как бы это называлось? Госпереворот или что? Или, думаете, они пришли туда, чтобы пол подмести?" – поинтересовался Путин у Стоуна.

Глава государства уверен: западные партнеры опасаются дружбы Киева и Москвы. "Философия американской политики в этом регионе заключается в том, что нужно ни в коем случае не допустить сближения Украины и России, потому что кто-то в этом усматривает какую-то угрозу, считает кто-то, что это источник роста могущества России", – пояснил он.

Документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным" будет показан на Первом канале. Трансляция четырехсерийной ленты запланирована на 19-22 июня.