Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Французы выбрали самого молодого президента в истории

Эммануэль Макрон. Фото: Sylvain Lefevre/Gettyimages.ru
Во Франции завершились выборы президента. В заключительном туре голосования победил центрист Эммануэль Макрон.
прочитано 923 раза

Основная борьба за президентской кресло развернулась между кандидатом от "Национального фронта" Марин Ле Пен и лидером движения "Вперед!" Эммануэлем Макроном. По результатам голосования последнего поддержали 66,06% избирателей.

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За Ле Пен свои голоса отдали 33,99% человек. Всего же на выборы пришли порядка 35,4 миллиона жителей страны, сообщили в Министерстве внутренних дел Франции.

Эммануэль Макрон стал самым молодым президентом в истории Франции – в день инаугурации ему будет 39 лет. Он сменит на этом посту главы государства одного из самых непопулярных лидеров Франсуа Олланда.

Напомним, ранее Макрон практически не участвовал в политической жизни страны. Избранный президент Франции состоял в Социалистической партии с 2006 по 2009 год, а затем стал генеральным секретарем при Олланде. После Макрон занял пост министра экономики страны.

Политическое движение "Вперед!" Макрон основал лишь в апреле 2016 года. Тогда же политик объявил, что его партия будет центристской.

Эммануэль Макрон состоит в браке с бывшей учительницей французского языка Брижит Троньё. Примечательно, что избранный президент младше своей жены на 24 года.

Автор: Евгений Мышко8 мая 2017, 10:14

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