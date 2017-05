Французы выбрали самого молодого президента в истории

Основная борьба за президентской кресло развернулась между кандидатом от "Национального фронта" Марин Ле Пен и лидером движения "Вперед!" Эммануэлем Макроном. По результатам голосования последнего поддержали 66,06% избирателей.

За Ле Пен свои голоса отдали 33,99% человек. Всего же на выборы пришли порядка 35,4 миллиона жителей страны, сообщили в Министерстве внутренних дел Франции.

Эммануэль Макрон стал самым молодым президентом в истории Франции – в день инаугурации ему будет 39 лет. Он сменит на этом посту главы государства одного из самых непопулярных лидеров Франсуа Олланда.

Even though I'm not French, in the age of Trump so inspiring: President-Elect Emmanuel Macron sings the French anthem La Marseillaise pic.twitter.com/7jl85FWWUS

Напомним, ранее Макрон практически не участвовал в политической жизни страны. Избранный президент Франции состоял в Социалистической партии с 2006 по 2009 год, а затем стал генеральным секретарем при Олланде. После Макрон занял пост министра экономики страны.

Macron on Le Pen voters (translation) "I'll do everything during the coming 5yrs so that they do not have a reason to vote for extremists." pic.twitter.com/cmmXVdlo6N