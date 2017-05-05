Тимошенко обругала "негодяя" Порошенко

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на закрытой пресс-конференции раскритиковала политику украинского президента Петра Порошенко. Политик назвала главу государства "грязным коррумпированным негодяем".

Юлия Тимошенко рассказала о результатах региональных выборов в 47 территориальных округах, прошедших 30 апреля 2017 года, передает РИА ФАН. По ее словам, "Батькивщина" обошла "Блок Петра Порошенко" – партии набрали 24 и 15% голосов соответственно. При этом политик подчеркнула, что разрыв был бы еще сильнее, если бы украинский президент не задействовал административный ресурс.

"Я могу сказать, что такие грязные выборы я помню только во времена Януковича или во времена тех режимов, которые ничего общего с демократией не имели", – заявила Тимошенко. "Сегодня, к сожалению, президент Украины, гарант Конституции, снова показывает великомасштабную причастность к фальсификации выборов, к подкупам, все это покрывается", – считает экс-премьер страны.

По словам лидера "Батькивщины", политика "негодяя" Петра Порошенко угрожает свободе слова на Украине. Также, считает она, глава государства устраивает политические репрессии, каких не было "даже во времена Януковича". "Все это имеет признаки не демократической европейской власти, а это есть признаки создания нового авторитарного режима. Коррумпированного, несправедливого, безжалостного для Украины", – заключила Юлия Тимошенко.

Напомним, депутат неоднократно выступала с критикой Петра Порошенко и его партии. В частности, 13 апреля она придумала метафору политики действующего премьера Владимира Гройсмана. "Всеми своими высказываниями Гройсман напоминает, знаете, пленку с пупырышками, в которую очень любят играться дети, они лопаются громко", – сказала она.